È la “regina” di Tale e Quale Show, presente fin dalla prima stagione, nel 2012, per tutte ed 86 le puntate fino ad oggi andate in onda del programma dedicato alle imitazioni condotto da Carlo Conti. Eppure, questa sera, domenica 11 dicembre 2022, Loretta Goggi è assente alla puntata di Tale e Quale Show dedicata al Natale ed a Telethon.

Come mai? Il motivo è molto semplice, e probabilmente molti di coloro che stanno leggendo si saranno trovati nella sua stessa condizione in questi giorni: Loretta Goggi è bloccata a casa con l’influenza. Nulla di grave, per fortuna, tant’è che Goggi è anche intervenuta telefonicamente per salutare il pubblico, Carlo Conti ed il resto della giuria, che vede confermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Proprio il tavolo della giuria ospita alcune “novità” per questa puntata speciale: presente, infatti, Ubaldo Pantani nei panni di Paolo Fox, una delle sue più famose imitazioni; e Carolina Rey, già concorrente di Tale e Quale Show un paio di anni fa e che questa sera tiene conto delle donazioni effettuate durante le singole esibizioni, stilando una sorta di classifica dei partecipanti.

Natale e Quale Show, questo il titolo dello speciale, ha come protagonisti Francesca Alotta, Deborah Johnson, Paolo Conticini e Antonino, Jessica Morlacchi, Roberta Bonanno, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, Gilles Rocca, Virginio, Valerio Scanu, Agostino Penna, Alessandro Greco, Leonardo Fiaschi, Valeria Marini e Gabriele Cirilli, che si esibiranno in grandi classici musicali di Natale come “Santa Claus is coming to town”, “Astro del ciel”, “White Christmas” e “Jingle bell rock”.

Non sarà l’ultima volta che vedremo il format di Tale e Quale in questa stagione: a gennaio Carlo Conti tornerà con Tali e Quali, dedicato alle persone comuni, mentre a febbraio ci saranno due puntate speciali dedicate a Sanremo, già registrate (qui potete scoprire in anticipo chi ha vinto).