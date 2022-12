Nei giorni scorsi su TvBlog abbiamo anticipato la notizia della messa in onda di due ulteriori puntate di Tale e quale show dedicate al Festival di Sanremo. Oggi siamo in grado di raccontarvi cosa è accaduto nelle registrazioni che si sono tenute nei giorni scorsi a Roma.

ATTENZIONE SPOILER

Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi suggeriamo di interrompere la lettura qui. Se, invece, volete sapere tutto delle due puntate di Tale e quale show con protagonisti i brani sanremesi prima ancora che vadano in onda (parliamo di febbraio 2023, ovviamente su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti), procedete pure.

Partiamo dal cast. Confermate le nostre indiscrezioni: in gara ci saranno Bianca Guaccero, Valerio Scanu, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Alba Parietti, Valeria Marini, Paolo Conticini, Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando. Saltata la presenza di Rosalinda Cannavò, al suo posto sarà presente Carolina Rey. Tra le guest di puntata, oltre ai Gemelli di Guidonia, anche Agostino Penna e Deborah Johnson.

Ok, ma quindi chi ha vinto il torneo di Tale e quale show Sanremo? Stando a quanto ci risulta, a trionfare sarebbe stato Gilles Rocca, nei panni di Francesco Gabbani (una delle scoperte di Carlo Conti direttore artistico del Festival).

Ricordiamo che in questa stagione sono già state trasmesse 7 puntate ‘regolari’ di Tale e quale show, seguite dal torneo dei campioni. E che tra pochi giorni – per la precisione domenica prossima – su Rai1 sarà proposto lo speciale natalizio a scopo benefico (l’obiettivo è raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Telethon, da qui si aprirà la campagna che coinvolgerà tutte le reti Rai) di NaTale e Quale Show. E che a gennaio prossimo sono in programma 5 serate di Tali e quali show, ossia la versione nip del programma di Carlo Conti con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio in giuria.