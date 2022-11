I maliziosi diranno “spremere come un limone”. E forse non avranno tutti i torti. Dopo un’edizione particolarmente riuscita che ha fatto registrare ascolti in crescita, la Rai, secondo quanto risulta a TvBlog, avrebbe deciso di allungare Tale e quale show. Le puntate aggiuntive del programma di e con Carlo Conti, prodotto con Endemol shine Italy, dovrebbero andare in onda tra gennaio e febbraio 2023, naturalmente in prima serata su Rai1.

In particolare, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, si tratterà di due appuntamenti speciali dedicati al Festival di Sanremo, al via sulla rete ammiraglia della tv pubblica martedì 7 febbraio. Il titolo – non ancora definitivo – dovrebbe essere Tale e quale Show a Sanremo.

Oltre agli inamovibili tre giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, chi ci sarà in queste due nuove puntate che saranno registrate il 25 novembre e il 2 dicembre a Roma? Stando a quanto risulta a TvBlog i concorrenti dovrebbero essere alcuni tra i protagonisti delle scorse edizioni: Bianca Guaccero, Valerio Scanu, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Alba Parietti, Valeria Marini, Paolo Conticini, Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando.

Previste anche le guest di puntata, ossia i Gemelli di Guidonia e, probabilmente, Antonino (a quanto pare, la sua presenza dipenderà dalle scelte di Amadeus – l’ex di Amici sarebbe vicino ad una partecipazione tra i Big del prossimo Festival di Sanremo).

Così, dopo le 7 puntate regolari, dopo il torneo dei campioni (andato in onda venerdì scorso, con media di share vicinissima al 29%), dopo NaTale e Quale Show, lo speciale natalizio a scopo benefico (Telethon) in programma domenica 11 dicembre e dopo le 5 previste serate di Tali e quali show (ossia la versione nip) a partire da sabato 7 gennaio, ecco due nuovi appuntamenti con Tale e quale show… A Sanremo. Spremere come un limone, appunto.