Partirà venerdì con lo speciale Natale e Quale la maratona tv dedicata dalla Rai alla Fondazione Telethon. A presentarla saranno dalle 12:00 nella Sala A di viale Mazzini i principali vertici della tv pubblica e i due più alti rappresentanti della Fondazione.

È infatti previsto l’intervento del presidente Rai Mariella Soldi, dell’amministratore delegato Carlo Fuortes, del direttore della Distribuzione Marcello Ciannamea, oltre che di Luca di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon, e Francesca Pasinelli, direttrice generale della Fondazione.

Tv Maratona televisiva Telethon 2021: conferenza stampa in diretta dalle 10:00

La programmazione vedrà come al solito alcuni appuntamenti dei tradizionali programmai venir dedicati in maniera speciale alle storie riconducibili alla Fondazione Telethon. In più ci saranno come al solito degli appuntamenti speciali. Giovedì 15 dicembre sarà in onda su Rai1 dalle 14:10 alle 16:05 un appuntamento Telethon condotto da Tiberio Timperi e Arianna Ciampoli, che passerà poi su Rai2 dalle 16:05, per concludersi infine alle 18:00.

Anche venerdì 16 dicembre è previsto su Rai1 dalle 14:10 alle 16:05 un appuntamento dedicato esclusivamente alla Fondazione Telethon, che sarà questa volta condotto da Eleonora Daniele e Paolo Belli. Dalle 16:05 la diretta si sposterà su Rai3 dove la conduzione sarà affidata a Benedetta Rinaldi, anche qui affiancata da Paolo Belli, mentre dalle 17:00 alle 18:00 sarà in onda su Rai2 con la conduzione di Arianna Ciampoli, sempre in compagnia di Paolo Belli.

Per sabato 17 dicembre è infine previsto un appuntamento su Rai1 dalle 10:30 alle 12:30 con la conduzione di Vira Carboni, Elisa Isoardi e Paolo Belli, mentre nel primo pomeriggio dalle 14:00 alle 14:55 sarà in onda su Rai1 un altro appuntamento condotto da Flavio Insinna, Roberta Morise e Paolo Belli. La diretta poi passerà su Rai2 dalle 15:45, dove vedrà la conduzione di Anna Falchi e Salvo Sottile, che accompagnerà i telespettatori, ancora una volta in compagnia di Paolo Belli, fino alle ore 18:10.