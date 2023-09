Durante la conferenza stampa, Carlo Conti li ha definiti “protagonisti” e non “concorrenti”: il cast di Tale e Quale Show 2023, d’altra parte, partecipa ad un varietà che ha sì una forte componente giocosa, ma in cui la gara passa davvero in secondo piano preferendo alla rivalità della classifica finale la passione per lo spettacolo. Sarà così anche in questa edizione, la tredicesima, in onda su Rai 1 da venerdì 22 settembre 2023.

Dodici i personaggi provenienti dal mondo della tv e della musica che si cimenteranno nel corso delle otto puntate in varie imitazioni, dai cantanti più in voga tra i giovani ai grandi artisti da omaggiare. E non mancheranno le sorprese ed i momenti comici, con la presenza anche quest’anno del duo Gabriele Cirilli-Francesco Paolantoni.

Il cast di Tale e Quale Show 2023

Ginevra Lamborghini

Sorella maggiore di Elettra, Ginevra Lamborghini ha avviato una carriera nel mondo della musica, ma è molto nota anche sui social network. Nel 2022 ha partecipato al Grande Fratello Vip, ma è stata squalificata per le sue parole su Marco Bellavia.

Ilaria Mongiovì

Nata in provincia di Agrigento, fin da piccola ha avuto la passione per il canto, tanto da essere stata, nel 2008, nel cast di Ti lascio una canzone. Ha anche avviato una carriera da attrice.

Pamela Prati

Soubrette nota per le numerose partecipazioni ai varietà del Bagaglino, negli ultimi anni ha fatto parlare di sé per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per il caso legato alla storia con Mark Caltagirone, uomo che si è poi scoperto non esistere.

Jasmine Rotolo

Federica Rotolo, figlia di Stefania Rotolo, ha deciso di seguire le orme della madre intraprendendo la carriera di cantante e musicista ed utilizzando lo pseudonimo di Jasmine. Nel 2007 ha partecipato al Festival di Sanremo.

Maria Teresa Ruta

Conduttrice televisiva, è nota per aver condotto numerosi programmi tv tra gli anni Ottanta e Novanta. Nel 2018 partecipa a Pechino Express con Patrizia Rossetti e vince; due anni dopo è nel cast del Grande Fratello Vip.

Jo Squillo

Nome d’arte di Giovanna Maria Coletti, è una conduttrice tv e cantautrice. Oltre ad aver condotto vari programmi tv (tra cui TvModa), ha anche realizzato alcuni documentari. Anche lei ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Alex Belli

Pseudonimo di Alessandro Gabelli, è un attore noto soprattutto per aver lavorato alla soap CentoVetrine. Ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Gaudiano

Luca Gaudiano è un cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuova Proposte con il brano “Polvere da sparo”, dedicato al padre.

Lorenzo Licitra

Anche Licitra è un cantante, vincitore di X Factor nel 2017 nel team di Mara Maionchi.

Scialpi

Cantante molto noto soprattutto negli anni Ottanta. Anche lui ha partecipato a Pechino Express.

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

I “ripetenti” di questa edizione, erano già presenti nella scorsa in coppia. Quest’anno il loro compito diventa più difficile: dovranno interpretare dei terzetti, per cui dovranno in ogni puntata trovare un terzo personaggio per le loro esibizioni.