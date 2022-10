Grande Fratello Vip 7: Ginevra Lamborghini squalificata

Ginevra Lamborghini è stata squalificata oggi lunedì 3 ottobre 2022 dal ‘Grande Fratello Vip 7′. Nel corso della quinta puntata del reality di Canale 5, la cantante ha dovuto lasciare la casa di Cinecittà per le gravi affermazioni contro Marco Bellavia (‘Merita di essere bullizzato’). L’ormai ex gieffina, in puntata, ha provato a scusarsi per le frasi pronunciate contro l’ex divo di ‘Bim bum bam’:

Ginevra, Grande Fratello ha deciso che sei ufficialmente squalificata dal gioco. #GFVIP pic.twitter.com/VZzA8Hirsk — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 3, 2022

Io mi pento di quello che ho detto. Perché mi è uscita quella frase orrenda che mi rimangio e mi vergogno di aver usato? Perché lui ha avuto un atteggiamento offensivo nei miei confronti e ha invaso uno spazio privato e fisico senza consenso e questo mi ha turbata. Non stiamo parlando di palpeggiamenti però invadere lo spazio fisico si fa solo se c’è consenso. Non gliel’ho detto perché ho visto che lui stava provando a scusarsi. Quello che ha fatto è stato toccare in un modo che io non accetto e non apprezzo.

La sorella di Elettra, visibilmente pentita, ha lasciato, in lacrime, il loft stretta dall’abbraccio dei suoi ormai ex compagni d’avventura. Ha confessato la propria preoccupazione per la reazione del pubblico una volta tornata alla vita di tutti i giorni.

Anche Alfonso Signorini, in precedenza, ha cercato di spiegarle le motivazioni dietro al duro provvedimento del Grande Fratello: