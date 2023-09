Il venerdì sera autunnale di Raiuno è ancora a favore di Carlo Conti e del suo Tale e Quale Show: anche per il 2023, infatti, il fortunato format spagnolo adattato da tempo in Italia torna a tenere compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai con la tredicesima edizione, in partenza venerdì 22 settembre e di cui oggi, mercoledì 20 settembre, alle 12:30, si tiene la conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Nello Studio 5 degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, da cui va in onda il programma in diretta, intervengono lo stesso Conti, Marcello Ciannamea (Direttore Intrattenimento Prime Time), Giovanni Anversa (Vicedirettore Intrattenimento Prime Time), Leonardo Pasquinelli (CEO Endemol Shine Italy), la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio ed il cast.

A proposito del cast, ad interpretare artisti italiani ed internazionali assumendone le sembianze grazie ad un lungo lavoro di trucco, parrocco ed esercizi vocali ci saranno Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli e Jo Squillo. Quest’ultima prende il posto di Cristina Scuccia, inizialmente annunciata ma con cui –come anticipato da TvBlog– non è stato raggiunto un accordo.