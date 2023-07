Carlo Conti le scorse settimane attraverso i suoi social ha anticipato il cast dell’edizione 2023 di Tale e quale show. Il premiato e premiante show del venerdì sera che, dopo le ultime edizioni che ne hanno segnato la rinascita, torna su Rai1 dal prossimo mese di settembre. Conferma del giorno di messa in onda, il venerdì e conferma del cast fisso del programma. A partire dalla giuria confermata in toto, con i volti di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Tale e quale show 2023

Partenza dunque confermata per venerdì 22 settembre, subito dopo Affari tuoi e messa in onda per buona parte dell’autunno. Tale e quale show poi lascerà il posto nei sabati sera di gennaio alla sua costola nip. Stiamo parlando di Tali e quali, che tanto successo ha avuto nella scorsa stagione tv, portandosi a casa un 20% di share contro nientepopodimeno che C’è posta per te.

Cristina Scuccia fuori dal cast di Tale equale show 2023

Torniamo però a Tale e quale show 2023 e al cast di concorrenti annunciati da Re Carlo da Firenze. Secondo quanto apprende TvBlog ci sarebbe una novità dell’ultim’ora. Cristina Scuccia, fra gli annunciati concorrenti del cast di Tale e quale show 2023 non farà parte del varietà di Rai1. Secondo indiscrezioni che circolano nell’ambiente vicino allo show di Rai1, prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, l’ex suora vincitrice di The Voice, non si è accordata con Rai. Si parla di questioni economiche ed anche editoriali.

Jo Squillo nel cast?

Al suo posto dovrebbe arrivare, ma ancora mancano i dettagli contrattuali, Jo Squillo. Cantante di grido, sulla breccia dell’onda fin dagli anni ottanta, Jo Squillo ha percorso i perigliosi mari televisivi in lungo e in largo. La ricordiamo co-conduttrice del Grande gioco dell’oca su Rai2, ma anche concorrente nella Fattoria e più recentemente all’Isola dei famosi e al Grande fratello vip. L’ultima sua esperienza televisiva è stata nella seconda edizione di Back to school su Italia 1.

Il cast di Tale e quale show 2023

Il cast definitivo dunque di Tale e quale show 2023 sarà formato da: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì e Ginevra Lamborghini. Quindi Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli e appunto Jo Squillo. Insieme ai simpatici ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Appuntamento dunque per la prima puntata della nuova edizione di Tale e quale show per venerdì 22 settembre, in prima serata su Rai1, subito dopo Affari tuoi, naturalmente con Carlo Conti.