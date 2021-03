Gaudiano, con il brano “Polvere da sparo”, è il vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. La proclamazione è avvenuta, come da tradizione, nella quarta serata, del 5 marzo 2021, la cui apertura è stata dedicata proprio alla finale dei giovani artisti in gara. Gaudiano batte così Folcast, Davide Shorty (che ha vinto il Premio della Sala Stampa) e Wrongonyou (che ha vinto il Premio della critica): a votare giuria demoscopica (33%), sala stampa (33%) e televoto (34%). Gaudiano ha vinto con il 28% dei voti; Davide Shorty si è classificato secondo, con il 25,4%; seguito da Folcast con il 24,1% e Wrongonyou con il 22,5%.

Nato a Foggia 29 anni fa, Luca Gaudiano deve la sua passione per la musica al padre, che gli regalò una chitarra da piccolo. Poi lo studio a Roma, dove ha avuto anche qualche esperienza nel teatro musicale. “Polvere da sparo” è un brano che Guadiano (che ha di fatto aperto questa 71esima edizione del Festival, cantando per primo) ha scritto in un difficile momento della sua vita.

Il brano, infatti, racconta il periodo successivo alla scomparsa del padre, venuto a mancare a causa di un tumore. Gaudiano ha cercato così di rendere musica e parole le sue emozioni, con un brano toccante e personale che è arrivato al pubblico, al punto da meritarsi la vittoria.

“Dedico con tutto il mio cuore questa canzone a mio padre alla mia famiglia”, sono state le sue prime parole dopo la vittoria il vincitore delle Nuove proposte. “Mio padre due anni fa è andato via, ma adesso lo sento qua con me. Grazie a tutti”.