Vorace come un leone affamato nella savana, il dipartimento intrattenimento della Rai Radio Televisione Italiana ha tirato fuori i propri artigli già da due sabati sera, posizionando su Rai1 il suo programma apri pista della stagione prime time di questa direzione di genere guidata con sapienza e competenza dal buon Stefano Coletta, con la preziosa collaborazione della sua abile truppa di vice direttori e capi struttura. Arena 60 70 80 e 90 condotto diretto da Amadeus ha permesso a Rai Pubblicità di centrare il proprio obbiettivo con quella media nei pressi del 20% di share, per altro con un competitor su Canale 5, quel Tu si que vales diretto e condotto da Maria De Filippi che macina ascolti come un esperto mugnaio macina grano da vendere alle industrie che poi produrranno pasta, pane e biscotti.

Amadeus dunque con il suo spettacolo musicale del sabato sera ha inaugurato la stagione dell’intrattenimento Rai, in attesa dell’approdo nella preziosa serata del sesto giorno della settimana del premiato e premiante show diretto e condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle, nuova serie che si annuncia piena di succose situazioni, anche ai margini delle prove tersicoree dei nuovi concorrenti. Il venerdì invece torna Tale e quale show, pure questo programma con una edizione nuova di zecca.

Un nuovo carico di aspiranti imitatori, con il pedigree di celebrità, scenderanno in campo da venerdì in prima serata su Rai1 per tante settimane, cercando di vincere il titolo di campione di Tale e quale show 2022. Anche quest’anno la giuria è confermata con Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, a cui si aggiungerà di settimana in settimana un volto noto del mondo dello spettacolo italiano, replicato da un imitatore professionista. Questa settimana, per la prima puntata dell’edizione 2022 di Tale e quale show è prevista la presenza di Jovanotti, o meglio di un personaggio “tale e quale” a Jovanotti, si tratta dell’ottimo Leonardo Fiaschi.

Anche lui avrà il compito insieme a Loretta, Giorgio e Cristiano, di dare il suo giudizio sulle prove dei concorrenti di Tale e quale show 2022.