Sono undici, cinque uomini e sei donne, i componenti del cast di Tale e Quale Show 2022. Il popolare varietà di Raiuno che fa delle trasformazioni-imitazioni dei suoi concorrenti il proprio punto di forza è pronto a tornare in onda, sempre con la guida di Carlo Conti: l’appuntamento è da venerdì 30 settembre 2022, per un totale di otto puntate ed altrettante settimane (“Torneo dei campioni” compreso) ed una conclusione prevista per il 18 novembre.

Tale e quale show 2022, Alessandra Mussolini nel cast (Anteprima TvBlog) Ma andiamo al cast: Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato nelle ore scorse i nomi degli undici nuovi concorrenti della prossima edizione, la numero dodici, tra cui alcuni già anticipati nei giorni scorsi da TvBlog. Come Alessandra Mussolini, alla sua terza gara televisiva, dopo aver preso parte a Ballando con le Stelle ed a Il Cantante Mascherato; e Valeria Marini, anche lei ormai una presenza fissa di talent e reality con protagonisti personaggi famosi.

Tra gli altri nomi, vedremo Antonino Spadaccino, vincitore di Amici 2004; Giles Rocca, vincitore di Ballando con le Stelle nel 2020 e che sarà anche nel cast di Nudi per la vita; l’imitatore Claudio Lauretta e l’attore Andrea Dianetti, concorrente nel 2006 di Amici di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda le donne, invece, oltre alle già citate Mussolini e Marini vedremo anche Elena Ballerini, conduttrice ed inviata di Mezzogiorno in Famiglia e Citofonare Rai2; Rosalinda Cannavò, attrice e modella che ha recitato (con lo pseudonimo di Adua Del Vesco) in numerose fiction Ares; l'attrice comica Valentina Persia e Samira Lui, terza a Miss Italia nel 2017, nonché una delle professoresse de L'Eredità e vista sul palco degli ultimi David di Donatello, a fianco proprio di Conti e di Drusilla Foer.

Manca un nome, ed è questa la novità dell’edizione 2022 di Tale e Quale Show: rivedremo, infatti, Francesco Paolantoni, che torna in gara in qualità di “ripetente” dopo aver partecipato nel 2020, classificandosi settimo. Le sue esibizioni divertirono più che per la somiglianza con il personaggi imitato, per l’ironia messa da Paolantoni in ogni performance: da qui, evidentemente, la volontà di Conti di riportarlo nel programma.