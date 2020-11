Il vincitore di Ballando con le Stelle 2020 è Gilles Rocca in coppia con Lucrezia Lando. L’attore si è aggiudicato la vittoria finale al termine di una lunga finale che ha visto diversi momenti di spettacolo e anche una Milly Carlucci particolarmente emozionata. Si è trattato, come detto, di una edizione davvero particolare non solo perché il programma di Ballandi è arrivato al suo 15esimo anno, ma soprattutto perché ha dovuto misurarsi con le difficili sfide produttive e organizzative dovute alla pandemia. E anche a una serie di infortuni e di fuori programmi che in un anno normale avrebbe davvero dato ancor più filo da torcere. Ma il motto di quest’anno è stato lo stesso della città di Parigi, Fluctuat nec mergitur (fluttua, ma non affonda).

La prima eliminazione al termine della prima manche è stata quella di Tullio Solenghi, settimo in questa edizione 2020 (tra le proteste anche del collega e amico Massimo Lopez su Twitter). Successivamente i sei reduci sono stati protagonisti di tre sfide a ‘eliminazione diretta’ sempre col voto combinato di giuria e social: Alessandra Mussolini con Samuel Peron batte Costantino della Gherardesca; Gilles Rocca e Lucrezia Lando battono a sorpresa Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, mentre Paolo Conticini – Veera Kinnunen superano Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Dopo una prova di ballo bendati, al ring finale vanno Gilles Rocca e Paolo Conticini. Ballo a sorteggio e scrutinio segreto per Giuria, Opinionisti e Tribuni del Popolo. Un’altra novità.

La classifica finale di Ballando con le Stelle 2020

1° Gilles Rocca e Lucrezia Lando

2° Paolo Conticini e Veera Kinnunen

3° Alessandra Mussolini con Samuel Peron (al posto di Maykel Fonts)

4° Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

5° Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina

6. Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira

Ballando con le Stelle 2020, tutti i premi

Il premio Aiello per il maggior numero di spareggi va ad Antonio Catalani ed ex-aequo a Vittoria Schisani.

Premio Speciale della Giuria per il percorso a Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, assegnato direttamente da Carolyn Smith (perché non meritava di stare fuori dal podio).

Il Premio Speciale Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante, assegnato dal pubblico, va a Daniele Scardina: Rossella Erra prova a farsi perdonare dopo la condotta della finale?