Il primo eliminato della finale di Ballando con le stelle è stato Tullio Solenghi. Pochi minuti dopo l’annuncio della sua eliminazione definitiva dal programma è arrivato il tweet del collega e amico Massimo Lopez, il quale aveva partecipato anche lui al programma di ballo di Milly Carlucci. L’attacco nei confronti della giuria è diretto e frontale e non risparmia un bersaglio in particolare:

Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!

Lopez, con il quale Solenghi, insieme ad Anna Marchesini, ha lavorato per anni, dando forma a “Il Trio”, trova il principale detrattore del collega in Guillermo Mariotto, con il quale anche lo stesso Solenghi ha avuto alcuni piccoli screzi nel corso dell’edizione, risolti sempre con ironia (da ricordare l’imitazione del giurato fatta in una delle prime puntate).

Unica pecca questa sera: al momento della consegna della medaglia per il settimo posto raggiunto Solenghi si avvicina a Mariotto per farsi mettere direttamente al collo la medaglia appena ricevuta, dopo essersi scambiato un saluto con tutti i membri della giuria. Ovviamente la Carlucci lo ferma per il mantenimento delle distanze, ma è qui che accade l’impensabile: Solenghi rivolge in maniera chiara il gesto dell’ombrello nei confronti di Mariotto, che dopo il gesto lo apostrofa come “maleducato”.

Una caduta di stile perdonabile a Solenghi, data la comprensibile amarezza per l’uscita, forse eccessivamente precoce, dalla finale di Ballando con le stelle rispetto a quelle che erano le doti da lui dimostrate lungo tutto il percorso di questi mesi. I giurati, durante la votazione, in seguito all’esibizione di rumba con la sua maestra Maria Ermachkova, avevano infatti messo tutti in evidenza come Solenghi non abbia dato la miglior prova di sé con la performance di questa sera, probabilmente a causa della tipologia di ballo.