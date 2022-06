Tra le (tante) novità in arrivo su Rai2 nella prossima stagione ci sarà anche Nudi per la vita, come anticipato da TvBlog alcune settimane fa. Si tratta di docu-reality prodotto dal Blu Yazmine di Ilaria Dallatana in quattro episodi che avrà come protagonisti un gruppo di uomini e di donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport, chiamati a preparare una performance corale di ballo e striptease. La mission dichiarata della trasmissione condotta da Mara Maionchi è di sensibilizzare il pubblico alla prevenzione.

Stando a quanto ci risulta, le registrazioni del programma si sarebbero concluse. Oggi siamo in grado di svelare alcuni dei nomi dei concorrenti che vi hanno preso parte. Si tratta di Maddalena Corvaglia e di Gilles Rocca. La prima, famosa per essere stata tra le più apprezzate veline di Striscia la notizia, è da qualche tempo fuori dalla televisione – qualche anno fa fu scelta per la conduzione di Paperissima Sprint, – il secondo, diventato popolare dopo essere comparso sul palco di Sanremo durante la mitiga lite tra Bugo e Morgan, nel 2020 ha vinto Ballando con le stelle e partecipato da naufrago all’Isola dei famosi.

Rocca e Corvaglia si aggiungono alla showgirl Elisabetta Gregoraci e all’ex calciatore Sebino Nela, già svelati negli scorsi giorni. Ricordiamo, infine, che nel cast di Nudi per la vita è prevista la presenza anche di Marcello Sacchetta, ballerino molto conosciuto dal pubblico di Amici di Maria De Filippi, di cui ha condotto anche il daytime. Sacchetta affiancherà la Maionchi nella fase di conduzione.

L’appuntamento con Nudi per la vita è a partire da lunedì 12 settembre, con doppio appuntamento settimanale al martedì. Una collocazione che permetterà alla rete di far partire Sing Sing Sing di Stefano De Martino (adattamento di That’s my jam di Jimmy Fellon), lunedì 26 settembre, e Il collegio, martedì 27 settembre.