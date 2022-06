Un docu-reality per fare sorridere, ma anche soprattutto per veicolare un importante messaggio: nasce così Nudi per la vita, adattamento italiano del format internazionale Who bares win, che verrà realizzato per un totale di quattro prime serate a settembre su Rai2, come vi avevamo in parte anticipato alcuni mesi fa.

La conferma della presenza di questo programma nei prossimi palinsesti Rai è arrivata oggi nella presentazione tenutasi a Milano, dove Stefano Coletta in particolare ha illustrato l’offerta della sua direzione Intrattenimento Prime Time, che comprende fra gli altri programmi il nuovo Nudi per la vita, che sarà condotto da Mara Maionchi, che viene da una personale storia legata al tema su cui si vorrà sensibilizzare, ovvero la prevenzione oncologica.

La Maionchi fra il 2014 il 2015 ha dovuto affrontare un tumore al seno scoperto facendo degli accertamenti e ora vuole così impegnarsi, come già da anni fa, per veicolare un messaggio che porti a prendersi maggiormente cura del proprio corpo. Il programma, che sarà prodotto dal Blu Yazmine di Ilaria Dallatana, vedrà un gruppo di uomini e donne famosi, provenienti dal mondo del cinema, della tv e dello sport, cimentarsi con la preparazione corale di una performance di ballo e striptease.

Fra i primi concorrenti annunciati in conferenza stampa dal direttore Coletta figurano Elisabetta Gregoraci, già anticipata da Dagospia nei giorni scorsi, e Sebino Nella: anche tutti i vip che parteciperanno al programma avranno avuto a che fare, o in prima persona o in relazione a persone loro vicine, con storie simili a quelle di Mara Maionchi. Nudi per la vita andrà in onda su Rai2 da lunedì 12 settembre, con un doppio appuntamento settimanale al martedì, che permetterà al programma di terminare prima della partenza di Sing Sing Sing di Stefano De Martino (adattamento di That’s my jam di Jimmy Fellon), in onda da lunedì 26 settembre, e di Il collegio, che partirà il giorno successivo, martedì 27 settembre.