Tu si que vales è il talent show di Canale 5. È condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, che vede la partecipazione, nel ruolo di giudici, di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, e, nel ruolo di rappresentante della giuria popolare, di Sabrina Ferilli.

A partire da settembre 2022 va in onda la nona edizione del programma. La prima stagione andò in onda nel 2014 dopo l’addio al format Italia’s got talent, ripreso poi da Sky.

Come funziona Tu si que vales 2022

Durante ogni puntata, la giuria e il pubblico assisteranno alle esibizioni di talenti di tutte le età (tra inventori, maghi, illusionisti, mentalisti, cantanti, attori, ballerini, escapologi, prestigiatori, funamboli, acrobati, comici, campioni di discipline sportive, pittori), provenienti da ogni parte del mondo, con performance riguardanti il canto, la danza, la magia, le arti circensi, gli sport estremi, la recitazione e altro ancora.

Ogni giudice può togliere o aggiungere tempo all’esibizione del concorrente, utilizzando una bacchetta su un’apposita clessidra.

Per passare il turno, il concorrente deve ottenere almeno tre sì da parte dei giudici ma la giuria popolare può sovvertire il giudizio della giuria.

Con il 100% dei voti da parte della giuria popolare, un concorrente può passare direttamente in finale se i giudici si alzano dalla loro postazione per raggiungerlo sul palco.

Durante il programma, oltre al circuito ufficiale, c’è anche la Scuderia Scotti, circuito alternativo riservato ai concorrenti più particolari di ogni edizione.

Puntate diretta streaming Tu si que vales 2022

Il programma va in onda ogni sabato sera su Canale 5 per chi dispone di un decoder digitale terrestre, oppure chi usufruisce dell’abbonamento Sky (al canale 105) o del decoder Tivusat.

In streaming, la trasmissione si può seguire su Mediaset Infinity nella sezione dirette.

Tu si que vales finalisti

In questa sezione verranno aggiunti i finalisti che, man mano, saranno proclamati nell’arco delle puntate della trasmissione.

Quando inizia Tu si que vales 2022?

La prima puntata va in onda su Canale 5 sabato 17 settembre 2022 in prima serata.

Chi sono i conduttori di Tu si que vales 2022?

I conduttori dell’edizione 2022 sono: per la nona edizione consecutiva Belén Rodríguez, mentre per Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara si tratta della sesta edizione al timone del programma. Con loro è confermata la presenza della ballerina e vincitrice della ventesima edizione di Amici Giulia Stabile, al suo secondo anno.

Come partecipare a Tu si que vales 2022

È possibile inoltrare la richiesta partecipare come concorrente all’indirizzo: https://www.wittytv.it/casting-tsqv/

Come si chiama la sigla di Tu si que vales?

Il titolo della sigla è “Geronimo” degli Sheppard, brano del 2015.