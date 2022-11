Chi sono i finalisti di Tu si que vales 2022?

Tu si que vales sta arrivando al suo epilogo anche per questa nona edizione. A differenza dello scorso anno, quando la finale del talent show vide un totale di 10 finalisti, per il 2022 Vales porta due concorrenti in più al gruppo arrivando a 12 talenti pronti a contendersi il montepremi di 100mila euro.

I magnifici 12 sono riusciti ad approdare alla finale sia grazie ai voti favorevoli di Maria de Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari uniti al 100% della giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli, sia grazie agli esiti delle sfide avvenute durante la semifinale di sabato 12 novembre 2022.

Dunque, partendo dai concorrenti passati alla finale direttamente dall’approvazione dei giudici ed il 100% della giuria sono: Dima e Roman, una coppia Padre e figlio entrambi acrobati; i Die Mobiles, un gruppo teatrale che ha convinto con il loro messaggio ecologista lanciato in un gioco di ombre. Entrambi si sono esibiti nella seconda puntata del 24 settembre 2022. I The Lads (terza puntata), ex ginnasti alle prese con spettacolari evoluzioni. La cantante Antonietta Messina e il pilota di monoruota Hunter Howell (entrambi esibiti nella sesta puntata). Gli acrobati Arte Algo e le pole dancers Fiammetta Orsini e Francesca Prini (dalla settima puntata) e, infine, l’atleta inventore Diego Gastaldi nell’ottava puntata.

Arrivando alla semifinale (seguita in liveblogging da TvBlog), si sono consumate quattro sfide per decretare i rimanenti quattro finalisti da far passare. Per ogni sfida sono stati chiamati a votare i quattro giudici più la rappresentante della giuria popolare Sabrina Ferilli, diventata quinto giudice.

Nella prima sfida che vedeva l’imitatore Marco Mingardi e il mimo comico Trygve Wakenshaw è passato quest’ultimo. Nella seconda sfida tra il funambolo Lucas Bergandi contro il mentalista James, è passato James. Nella terza sfida ‘extreme’ tra il fachiro Muy Moi ed il “Fichiro” Giuseppe Ventimiglia ha avuto la meglio Muy Moi, mentre l’ultima fra l’acrobata aerea Yelizaveta Krutikova e il cantante Giuseppe Ferruzzi, vince la giovane ragazza.

Tu si que vales 2022, finalisti Scuderia Scotti

Immancabile il circuito della Scuderia Scotti, l’altro talent interno a Tu si que vales. Anche il piccolo orticello dei ‘talenti’ stanati dal conduttore porterà tre concorrenti in finale. Sono i due ballerini Valter La Mantia e Giovanni Lepori più il cantante Roberto Maurici.