Verranno svelati nei prossimi giorni sui social network che gravitano attorno a Ballando con le stelle, lo show ballerino campione di ascolti del sabato sera di Rai1. Il riferimento è agli abbinamenti delle 13 celebrità messe in campo dal generale Milly Carlucci con i relativi maestri che avranno il compito di introdurli nel dorato mondo del ballo. Saranno infatti loro nel corso della settimana ad allenarli per l’esibizione del sabato sera, quando saranno messi a giudizio della temutissima giuria composta da Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

Ma se il cast ufficiale del programma è già noto e vedrà in campo sul palcoscenico dell’auditorium del foro italico in Roma Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Dario Cassini, Enrico Montesano, Marta Flavi, Rosanna Banfi, Alessandro Egger, Ema Stokholma, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Iva Zanicchi, Gabriel Garko e Alex Di Giorgio, ancora non è stato svelato completamente l’abbinamento celebrità-maestri.

Nei giorni scorsi presso gli studi milanesi di via Mecenate che la Rai ha in affitto è stato svelato l’abbinamento Lorenzo Biagiarelli con la bella e brava Anastasia Kuzmina,oggi invece qui su TvBlog, in attesa che dai canali social di Ballando con le stelle e quelli dei concorrenti del programma verranno ufficializzati tutti gli abbinamenti, siamo in grado di anticiparvene qualcun’altro.

Per esempio Gabriel Garko, forse il nome più rappresentativo del cast di questa edizione, avrà come maestra Giada Lini, Il giornalista e polemista Giampiero Mughini sarà invece diretto da Veera Kinnunen, mentre Alex Di Giorgio avrà come insegnante di ballo Moreno Porcu, quindi per concludere possiamo anticiparvi che il maestro di Ema Stokholma sarà Angelo Madonia.

Come detto gli altri abbinamenti verranno svelati a cascata nel corso dei prossimi giorni attraverso i canali social di Ballando con le stelle e quelli dei concorrenti che prenderanno parte al programma, la cui prima emissione dell’edizione 2022 è prevista come noto sabato 8 ottobre subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1.