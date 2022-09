Inizia la promozione di Ballando con le stelle sulle reti Rai. Oggi Milly Carlucci si è collegata in diretta con È Sempre Mezzogiorno e lo ha fatto per svelare il nome della ballerina che affiancherà Lorenzo Biagiarelli nello show del sabato sera di Rai1, al via il prossimo 8 ottobre.

Milly Carlucci ha annunciato che lo chef – presenza fissa nella trasmissione quotidiana condotta da Antonella Clerici – farà coppia con la veterana Anastasia Kuzmina. A quel punto nel colorato e caldo studio di È sempre mezzogiorno ha fatto ingresso proprio la ballerina ucraina che ha vinto l’edizione 2012, insieme ad Andrés Gil (con il quale ha preso parte anche a Pechino Express). Dopo qualche innocente battuta sulla gelosia di Selvaggia Lucarelli (è la compagna di Biagiarelli e da anni fa parte della giuria di Ballando), i due si sono detti reciprocamente felici della scelta fatta dalla produzione dello storico titolo di Rai1; in particolare Biagiarelli ha spiegato che la presenza di Anastasia alimenta la sua voglia di “vincere“. La Carlucci ha definito “frizzante” l’abbinamento e ha descritto i due ballerini “giovani, belli, competitivi e forti“. Quindi ha ringraziato la Clerici per l’ospitalità e ha dato appuntamento a sabato 8 ottobre per la prima puntata di Ballando con le stelle.

È una veterana del nostro programma, è stata vice campionessa del mondo ed è molto competitiva💪🏻 Lei è @Kuzmina__A ✨💃#BallandoConLeStelle PROSSIMAMENTE su #Rai1 e #RaiPlay@milly_carlucci pic.twitter.com/jB6UqVwD8U — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 15, 2022

Nei prossimi giorni, intanto, continuerà il tour promozionale nei programmi del servizio pubblico da parte della stessa Carlucci, all’insegna di un gioco di squadra che in casa Rai non è poi così scontato. Ricordiamo che sabato 1 ottobre è previsto in seconda serata, intorno a mezzanotte e mezza, su Rai1 la messa in onda dello speciale Aspettando Ballando con le stelle.