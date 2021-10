Ritornano le quarantene in tv verrebbe da dire vedendo questo lunedì televisivo, dove, dopo il caso Mietta che ha acceso il dibattito nella giornata di ieri, con la cantante che ha preso posizione in serata, dopo l’annuncio la sera prima della propria positività arrivato in diretta a Ballando con le Stelle, si segnalano due diversi casi in due diverse reti. Se su Rai 1 Memo Remigi è rientrato in un tracciamento apparentemente non legato al programma di Milly Carlucci (è stato negato il coinvolgimento con Mietta), su La7 Tiziana Panella e Alessio Orsingher sono stati costretti a una quarantena che li ha impossibilitati nell’essere oggi in studio a Tagadà.

A prendere quindi il loro posto è stato Luca Sappino, storico inviato della trasmissione, che in altre occasioni – generalmente quando Orsingher si ritrova alla conduzione al posto della Panella – era già entrato nello studio di Tagadà per seguire la postazione dedicata alle ultim’ora e ai social. Non è fra l’altro la prima volta che Tiziana Panella si vede costretta a dover condurre in collegamento da remoto, cosa che era successa ben due settimane nel corso della scorsa stagione.

“Conduzione questa settimana, per qualche giorno, da casa. Questo perché sia io che Alessio in studio siamo venuti a contatto con una persona positiva. Stiamo bene: sto bene, Alessio sta bene, ma per prudenza e per rispetto delle regole siamo a casa. Per cui il prode Sappino si occupa dello studio, per altro con grandi qualità, quindi direi che siamo in mani più che sicure” ha spiegato Tiziana Panella dopo essere intervenuta per fare gli auguri al direttore dell’Espresso Marco Damilano, primo ospite della puntata odierna.

La giornalista è rimasta poi nel corso di tutta la puntata alla conduzione della trasmissione, continuando a gestire insieme a Luca Sappino gli interventi degli ospiti, anch’essi tutti in collegamento.