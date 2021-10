Memi Remigi è in quarantena. L’annuncio poco fa in diretta su Rai1, in Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone del cui cast il cantante fa parte.

Memo Remigi non è qui, perché è quarantenata. Sta benissimo, ma il covid continua a girare. È rientrato in un tracciamento, giustamente è stato quarantenato. Ma non è il tracciamento di Mietta per Ballando con le stelle!

Assente in studio, Remigi si è comunque collegato (in mutande!) da casa:

Sto benissimo. Sono in Memopausa!

Serena Bortone poco dopo ha fatto sapere che Memo Remigi si è sottoposto a tampone, che ha dato esito negativo, e che la sua quarantena durerà – come previsto dalla legge, per i vaccinati – una settimana. Al posto del cantante nel programma pomeridiano di Rai1 è stato convocato Agostino Penna, mentre al momento non è dato sapere se parteciperà alla prossima puntata di Ballando con le stelle, prevista per sabato prossimo.

Intanto, in queste ore continuano le polemiche per il caso Mietta. Ieri è arrivata la nota ufficiale con la quale la cantante ha spiegato – come aveva anticipato Guillermo Mariotto a Domenica In – di non essersi vaccinata per motivi di salute.

In mattinata il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio 24 si è espresso sulla vicenda in questi termini:

È giusto rispettare la privacy della cantante, ma purtroppo, come abbiamo visto, può succedere di essere positivi nonostante il tampone. Io non credo che in Rai ci sia stata carenza sui controlli.

Per la cronaca, la Bortone oggi ha sottolineato che la Rai chiede un tampone a chiunque partecipi in studio alle trasmissioni televisive, anche se vaccinati e/o dotati di green pass. Quindi, citando il Presidente Mattarella e i dati dell’Istituto superiore di sanità, ha lanciato un appello alla vaccinazione.