Non c’è da riempire solo la poltrona di Alessandro Cattelan a X Factor (ieri vi abbiamo raccontato chi è in questo momento la favorita per sostituirlo dall’anno prossimo), ma anche i due posti dietro al bancone di Striscia la notizia. Come noto, infatti, Ficarra e Picone hanno annunciato l’addio al programma in onda dal lunedì al sabato nell’access prime time di Canale 5 (il loro nuovo progetto è targato Netflix).

Un addio pesante, quello dei due attori siciliani, considerato che la loro coppia sembrava ormai da anni la più solida e riuscita per il tg satirico di Antonio Ricci, battuto ormai in maniera quotidiana da I soliti ignoti. Più persino di quella dei veterani, formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Ma veniamo al futuro. Chi prenderà il posto di Ficarra e Picone a Striscia la notizia?

Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma ieri il sito Fanpage ha lanciato l’indiscrezione secondo cui a condurre il programma attualmente guidato da Gerry Scotti e Michelle Hunziker dovrebbero essere Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

Due nomi che andrebbero a formare una coppia del tutto inedita per la televisione e che effettivamente sembrerebbero avere un senso nella logica di Striscia la notizia. Due personaggi molto popolari e nei quali il pubblico del piccolo schermo non fatica a riconoscersi.

Attualmente Siani sarebbe impegnato nella post produzione del suo nuovo film, in cui compaiono Christian De Sica e Diletta Leotta (la pellicola, le cui riprese erano iniziate a dicembre scorso, dovrebbe arrivare prossimamente nelle sale); Vanessa Incontrada, invece, ha appena iniziato le riprese della fiction Fosca Innocenti, che la vedrà protagonista insieme a Francesco Arca proprio su Canale 5.

Siani e Incontrada (la quale dieci anni fa si scagliò contro Ricci e le veline) si inserirebbero nella rotazione di conduzioni a cui Striscia la notizia ci ha abituato negli ultimi anni. Ai nomi già citati prima, va aggiunto quello di Francesca Manzini, che da due stagioni affianca per un breve periodo Scotti.

Per la cronaca, il settimanale Chi dà per certo il nome di Siani e aggiunge l’ipotesi Ambra Angiolini, vista di recente in Rai sul palco del Concertone e nello studio di Domenica In da Mara Venier.