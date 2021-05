X Factor è ancora alla ricerca di un conduttore. Le voci si susseguono, con le quotazioni dei possibili conduttori che salgono e crollano di settimana in settimana. Ad oggi, però, c’è un nome che si sta imponendo sugli altri ed è quello di Lodovica Comello. La padrona di casa di Italia’s got talent è infatti in pole position per la successione di Alessandro Cattelan, che ha deciso di abbandonare lo show dopo dieci edizioni al comando.

La scelta potrebbe quindi essere interna, con Sky che opterebbe a quel punto per un volto ‘aziendale’. Una metodologia già adottata lo scorso autunno quando a causa dell’assenza per covid di Cattelan la supplenza ricadde su Daniela Collu, alla guida di Hot Factor.

Nei mesi scorsi era addirittura venuta a galla l’ipotesi di Marco Maccarini, rapidamente sfumata, mentre la Comello è rimasta sempre in sella, tanto da apparire ora come l’assoluta favorita.

Alla presentazione di Igt, la domanda su X Factor alla Comello venne ovviamente posta. E lei non si tirò indietro: “E’ un programma che mi piace tantissimo, ne sono la prima fan. Detto questo, posso dire che io ancora non so nulla, non so se decideranno di chiamarmi, di contare su di me. Sono qui, sono in attesa, se sarà sarò onorata della proposta”.

Riguardo alla giuria, invece, si dovrebbe andare verso una completa riconferma. Gli spettatori, pertanto, dovrebbero rivedere dietro ai banconi Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.