Tra le domande televisive rimaste ancora senza risposta c’è quella che riguarda il futuro di X Factor. E in particolare la conduzione del talent show, dopo l’annunciato addio di Alessandro Cattelan, dopo dieci fortunati anni. Insomma, chi ci sarà alla guida di X Factor nella prossima edizione, al via dopo l’estate (ma le registrazioni inizieranno ben prima)? Secondo indiscrezioni di stampa, tra i nomi papabili ci sarebbe quello di Lodovica Comello, attualmente al timone di Italia’s got talent, che inizierà su Tv8 – canale in chiaro satellite di Sky – mercoledì prossimo (oggi abbiamo seguito la conferenza stampa di presentazione).

In occasione dell’intervista realizzata a margine dell’incontro stampa, noi di Blogo abbiamo chiesto lumi al riguardo proprio alla diretta interessata. La quale ci ha risposto così (video qui sotto):

X Factor è un programma che seguo tantissimo, mi piace tantissimo, ne sono la prima fan. Detto questo, posso dire che io ancora non so nulla, non so se decideranno di chiamarmi, di contare su di me. Sono qui, sono in attesa, se sarà sarò onorata della proposta. Capiamo…

Parole che sembrano mostrare la totale disponibilità della Comello a lanciare nell’avventura del talent show in passato condotto anche da Francesco Facchinetti. A dirla tutta, più passano i giorni e più la sensazione è che Sky – al fine di dare il via ad una nuova era di X Factor – voglia puntare su un nome del tutto a sorpresa.

Se effettivamente la chiamata da parte dei dirigenti di Sky arriverà a Lodovica Comello lo scopriremo, però, soltanto nelle prossime settimane (allorquando iniziano a circolare anche i rumors sulla ‘nuova’ giuria che di nuovo, però, potrebbe aver ben poco, con Emma, Mika e Hell Raton che paiono destinati ad una riconferma abbastanza scontata – e meritata).