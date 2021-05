Quando l’intervista diventa show e ti cambia la puntata. Questo è quanto accaduto oggi a Domenica IN con ospite Ambra Angiolini a poco più di 12 ore dalla fine del discusso concertone del 1° maggio che l’attrice ha condotto insieme a Stefano Fresi e Lillo. La stanchezza non ha intaccato in nessun modo l’energia sprigionata da un’intervista nata sui bassi profili e trasformata in tutt’altro.

Ambra raccontava i suoi trascorsi nel mondo del cinema e dello spettacolo partendo dagli albori a Non è la Rai e passando per il grande schermo, quando nel 2007 Ferzan Ozpetek la volle fortemente nel cast di uno dei gioielli del cinema italiano: Saturno Contro. Emozioni e lacrime in una prima parte, risate e balli nella seconda. L’occasione parte nel momento in cui Mara Venier sfiora la sfera gossip della Angiolini: “Dicono che ti sei lasciata con…” Ambra risponde: “Con chi…?” Venier: “Con Allegri!“, Ambra: “Aah! Ma dillo Mara, altrimenti sembra che non dici mai niente” Mara: “No perché ti vedevo un po’ triste, ho pensato che forse…” Ambra: “Ma no, sono solo stanca! Allora che vuoi fare? Ballare con me?“.

Nemmeno il tempo di far dire alla Venier che c’è un filmato da mandare in onda che Ambra si alza dalla sua sedia decidendo di ballare perché sì, perché lo ha deciso l’ospite. E allora via la cartelletta, Ambra la strappa dalle mani della Venier e chiede a Stefano Magnanensi di lanciare un brano da ballare. Lui la segue e intona il brano Sanremese Musica leggerissima. Mara e Ambra si lasciano trascinare, l’ospite in barba alle distanze di sicurezza prende la conduttrice e la coinvolge senza freni (all’inizio dell’intervista aveva affermato “Da altre parti si abbracciano tutti, se noi ci abbracciamo mi sgridano“).

La Venier ha cercato di riprendere le redini della scaletta con due filmati preparati per Ambra, ma lei gioca ‘rubando’ il ruolo di conduzione scambiandolo con la padrona di casa. Ridono, stanno al gioco l’una con l’altra, la complicità che arriva a casa e fa ridere di gusto nonostante le mille difficoltà della diretta e della conduzione senza il pubblico presente in studio per partecipare.

La liturgia dell’intervista salta ed Ambra sembra non voler andarsene: “Io resto qua” dice. Lo fa davvero, ma per pochi istanti, giusto il tempo di far entrare Alessandra Amoroso con il quale accenna un trenino sulle note di Karaoke (tormentone estivo dell’anno scorso) con i boomdabash) e andare via allertando che sarebbe rimasta nei paraggi, in tutti i casi. Nota di cronaca: Ambra non ha proferito parola sulle polemiche post concertone.

Sul volto di Mara Venier le risate di chi aveva voglia di divertirsi e far divertire: “Oggi va così” dice. E noi l’abbiamo visto, è andata così, fortunatamente!