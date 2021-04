StarzPlay: le nuove serie tv in uscita a Maggio 2021

Un mese al femminile per StarzPlay la piattaforma di streaming Lionsgate legata al canale cable americano Starz. Un aspetto che già abbiamo riscontrato nel mese di maggio di Sky (qui i dettagli) tra Domina e Intergalactic ma anche su Disney+ tra Rebel e American Housewife. Il mese di StarzPlay non è come al solito ricco, la strategia del ramo internazionale di Starz è quello di innestare nuovi originali con cadenza settimanale su una base di prodotti inediti o d’archivio presenti sulla piattaforma.

Il mese si apre con il ritorno a distanza di quattro anni dall’ultima stagione, dell’antologia The Girlfriend Experience che, partendo dal film di Steven Soderbergh, racconta il mondo dell’escort ogni stagione da un punto di vista diverso. Il terzo capitolo si stacca dai precedenti è interamente scritto e diretto da Anja Marquardt e in 10 episodi racconta la storia di Iris (Julia Goldani Telles) una specializzanda in neuroscienze a Londra che inizia a esplorare il mondo della Girlfriend Experience scoprendo che le sue sessioni con i clienti le forniscono un interessante vantaggio nel suo mondo lavorativo e viceversa, finendo per interrogarsi su se stessa.

Run the World a partire dal 16 maggio ci porta ad Harlem, un quartiere di New York, dove incontriamo un gruppo di donne afroamericane trentenni – intelligenti, divertenti e energiche, migliori amiche, leali e piene di vita. La storia di un’amicizia invidiabile, di un rapporto unico con le quattro amiche che si supportano tra gli alti e bassi della vita tra carriera e sentimenti.

Il calendario delle serie tv a maggio su StarzPlay

domenica 2 maggio termina Pennyworth 2 con il decimo episodio; al momento la serie che racconta le gesta del futuro maggiordomo di Batman non è ancora stata rinnovata per una terza stagione dal canale cable americano Epix.

2 con il decimo episodio; al momento la serie che racconta le gesta del futuro maggiordomo di Batman non è ancora stata rinnovata per una terza stagione dal canale cable americano Epix. domenica 2, primi due episodi di The Girlfriend Experience 3, serie antologica ispirata al film di Steven Soderbergh; episodi settimanali ogni domenica in contemporanea con gli USA (e gli altri paesi in cui StarzPlay è presente)

3, serie antologica ispirata al film di Steven Soderbergh; episodi settimanali ogni domenica in contemporanea con gli USA (e gli altri paesi in cui StarzPlay è presente) domenica 16, primo episodio di Run the World, comedy in 8 episodi su un gruppo di donne ad Harlem; episodi settimanali ogni domenica in contemporanea con gli USA (e gli altri paesi in cui StarzPlay è presente)

Vi ricordiamo che StarzPlay al costo mensile di 4,99€ è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e dalla fine di marzo anche su Fire Stick Tv, oltre che via browser; inoltre è un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.