Disney+: le nuove serie tv in uscita a Maggio

Disney+ anche a maggio continua a rinforzare il proprio catalogo attraverso i suoi diversi brand e in particolare con l’aggiunta a marchio “Star” di vecchi titoli del passato pronti per essere recuperati o riscoperti dal nuovo pubblico. Per vedere tutta l’offerta di Disney+ è importante aggiornare i parametri del Parental Control di ogni singolo profilo creato.

In particolare arriva in catalogo American Housewife una comedy inedita in Italia di ABC che racconta le dinamiche di una madre “normale” in un mondo di “super mamme” sempre perfette, la serie arriva con le sue prime 3 stagioni in 3 settimane dal 14 maggio. Si ride anche con le serie complete di New Girl, Tutto in Famiglia e My Name is Earl, ma arriva anche Angel lo spinoff di Buffy e Lie to Me con Tim Roth.

Sul fronte inediti Disney+ festeggia il “May the 4th” il giorno di Star Wars con la nuova serie animata The Bad Batch ambientata dopo la Guerra dei Clone con al centro i soldati d’elite geneticamente modificati rispetto all’esercito dei cloni. Molto attesa la serie Rebel in partenza il 28 maggio creata da Krista Vernoff showrunner di Grey’s Anatomy e Station 19 e ispirata alla vita di Erin Brokovich oggi. Al centro un’assistente legale “eroina” cui tutto è concesso e usa ogni mezzo per risolvere i problemi.

Tra le novità del mese anche la seconda stagione della serie tv di High School Musical in cui i ragazzi del liceo della East High decidono di preparare La bella e La bestia come musical di primavera. Si torna a cantare e ballare con i Wildcats tra vecchie e nuove canzoni.

Il calendario delle serie tv su Disney + a Maggio