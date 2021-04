Il mese di maggio su Sky e NOW (in streaming) è all’insegna delle donne con nuove produzioni originali e non solo che mettono al centro protagoniste femminili. C’è molta attesa per vedere Kasia Smutniak nei panni di Livia Drusilla in Domina, la serie originale Sky che debutterà il 14 maggio con tutti gli episodi subito disponibili e racconta in 8 episodi la storia dell’Impero Romano dal punto di vista della terza moglie di Ottaviano futuro Augusto. Cast internazionale per la produzione italiana con Matthew McNulty, Isabella Rossellini, Liam Cunningham, Claire Forlani e altri ancora.

Donne in fuga sono invece le protagoniste di Intergalactic un action sci-fi inglese in partenza il 31 maggio con doppio episodio ogni lunedì su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Condannata per alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia, una giovane poliziotta aiuta un gruppo di criminali in fuga verso il mondo libero.

Donne al centro anche Hammarvik – Amore e altri omicidi su laF dal 4 maggio e già definito il Big Little Lies svedese. L’agente Johanna Strand tornata nella sua città natale per il funerale della madre finirà coinvolta nel ritrovamento del cadavere di una giovane donna e sarà costretta a confrontarsi con il suo passato. Laura Dern è la protagonista di Enlightened – La Nuova Me vecchia serie tv HBO (del 2012) ancora inedita in Italia che arriva con le due stagioni il 12 e 26 maggio subito on demand. Al centro una donna sull’orlo dell’autodistruzione che va in una clinica alle Hawaii dove ha un risveglio spirituale che le farà rivoluzionare la sua vita.

Il calendario delle serie tv su Sky e Now a Maggio 2021

NB: le serie tv dei canali Premium sono disponibili in streaming su Infinity, i canali non sono in live streaming su Now; le serie Sky Atlantc e Fox sono in live streaming su Now e disponibili on demand

3 – Lunedì – Barry s.2 su Sky Atlantic in seconda serata e tutti gli episodi subito disponibili on demand e in streaming su NOW

s.2 su Sky Atlantic in seconda serata e tutti gli episodi subito disponibili on demand e in streaming su NOW 4 – Martedì – John Adams miniserie su Sky Atlantic

miniserie su Sky Atlantic 4 – Martedì Hammarvik Amori e Altri omicidi s.1 su laF

s.1 su laF 5 – Mercoledì – The Resident su FOX dalla puntata 4×09

su FOX dalla puntata 4×09 7 – Venerdì – Mayans M.C. s.3 su Fox

s.3 su Fox 9 – Sabato – Superstore s.6 (ultima) su Premium Stories

10 – Lunedì 911 s.4B + 911 Lone Star s.2B su FOX

s.4B + s.2B su FOX 12 – Mercoledì – Enlightened – La Nuova Me s.1 su Sky Atalantic e tutti gli episodi subito disponibili on demand e in streaming su NOW

s.1 su Sky Atalantic e tutti gli episodi subito disponibili on demand e in streaming su NOW 14 Venerdì – Domina s.1 appuntamento con 2 episodi a settimana su Sky Atlantic, tutti subito disponibili on demand e in streaming su NOW

s.1 appuntamento con 2 episodi a settimana su Sky Atlantic, tutti subito disponibili on demand e in streaming su NOW dal 16 al 28 maggio si accende il canale Fox Crime Fletcher

25 – Martedì – Luck (stagione unica) su Sky Atlantic

(stagione unica) su Sky Atlantic 26 – Mercoledì – Enlightened – La Nuova Me s.2 (ultima) su Sky Atalantic e tutti gli episodi subito disponibili on demand e in streaming su NOW

s.2 (ultima) su Sky Atalantic e tutti gli episodi subito disponibili on demand e in streaming su NOW 28 – Venerdì – The Blacklist s.8B su Fox Crime

s.8B su Fox Crime 31 Lunedì – Intergalactic s.1 su Sky Atlantic

