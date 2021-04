Intergalactic il thriller sci-fi al femminile di Sky arriva il 31 maggio in Italia

Un gruppo di donne in fuga nello spazio sono le protagoniste di Intergalactic nuova serie tv Sky Original che dal Regno Unito è pronta per sbarcare in Italia nelle prossime settimane. Dopo il trailer in versione originale e le prime foto rilasciate in precedenza, ecco arrivare anche il trailer doppiato e soprattutto la data di partenza da segnare sul calendario: lunedì 31 maggio.

La serie arriva così a un mese di distanza dal rilascio su Sky Uk previsto con tutti gli episodi il prossimo 30 aprile, al momento non sappiamo se anche Sky Italia seguirà il modello inglese del rilascio di tutti gli episodi in parallelo a quello settimanale. Una modalità maratona che Sky adotterà per le prossime produzioni italiane Anna e Domina. Al di là di quella che sarà la modalità scelta Intergalactic debutta il 31 maggio su Sky e NOW in streaming.

In fuga per la libertà

Prosegue così il periodo d’oro della serialità con protagoniste personaggi femminili su Sky tra originali e non (come The Nevers), seguendo un trend in atto a livello globale. E con questa serie tv si va nel futuro. Ambientata infatti in un mondo distopico in cui gli inglesi, giusto per sottolineare che l’hanno realizzata loro, sono passati dal Commonwealth al Commonworld, la serie racconta la storia di Ash Harper (interpretata da Savannah Steyn), coraggiosa giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica, ingiustamente condannata per alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria, ponendo così fine a una brillante carriera.

Lungo la strada verso l’esilio, i compagni di reclusione di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave che li sta portando alla prigione spaziale alla quale sono destinate. Tra questi c’è Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) e la sua banda criminale, decisi a raggiungere il mondo libero di Arcadia ma dopo aver sterminato tutto l’equipaggio, compreso il pilota, Ash è l’unica che può portarli fin lì: sarà costretta a unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana e un futuro quanto mai incerto.

Ash dovrà decidere da che parte stare, se seguire la sua missione o se abbracciare la causa delle sue nuove compagne che potrebbero magari essere dalla parte sbagliata della legge ma da quella giusta della storia. La serie è scritta da Julie Gearey (Diario di una squillo perbene), che ne è anche showrunner della serie, nel cast troviamo anche anche Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O’Keeffe, Oliver Coopersmith, Imogen Daines, insieme a​​ Diany Samba-Bandza, Parminder Nagra e Craig Parkinson.