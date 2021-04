Potrebbe diventare una consuetudine anche per Sky, quella di rilasciare gli episodi delle proprie produzioni tutte in un colpo e non a cadenza settimane. Succederà per Anna (in arrivo il 23 aprile) e succederà per Domina, di cui la pay tv ha appena annunciato l’uscita per il 14 maggio 2021.

Per quella data, infatti, tutti ed otto gli episodi prodotti da Sky Studios e Fifty Fathoms (con Cattleya nel ruolo di executive production service) saranno a disposizione sia su Sky che su Now. Chi lo vorrà, quindi, potrà fare una total immersion nell’antica Roma in cui sarà ambientata la serie.

Il trailer di Domina

Insieme a quest’annuncio, Sky ha rilasciato il primodel period drama che racconterà per la prima volta la lotta per il potere dal punto di vista delle donne durante il principato di, il celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano.

Un racconto che vedrà al centro la terza moglie di Augusto, Livia Drusilla, interpretata da Kasia Smutniak. Un personaggio la cui vera storia ridefinì le sorti dell’Impero Romano così come le aspirazioni per tutte le donne dell’epoca.

Stando alla sinossi fornita da Sky, Domina seguirà l’ascesa al potere di Livia Drusilla, vedendola diventare da ragazza ingenua il cui mondo si sgretola dopo l’uccisione di Giulio Cesare ad imperatrice più influente di Roma, guidata dal potere di vendicare il padre e garantire il potere ai figli.

Un obiettivo che raggiungerà sposando l’uomo che le ha tolto tutto. Ma non basterà: nel corso del suo viaggio, dovrà rendersi conto che il potere, una volta conquistato, va anche difeso da coloro che lo desiderano per loro stessi.

Il cast internazionale di Domina

La co-produzione internazionale di Domina la si vede tutta nel dietro le quinte e nel cast. Partendo da quest’ultimo, a fianco di Smutniak ci saranno Matthew McNulty (Misfits) nei panni del futuro imperatore Gaio Ottaviano (nei primi due episodi interpretato da Tom Glynn-Carney); Claire Forlani (“Vi presento Joe Black”) sarà Ottavia, sorella di Gaio; Christine Bottomley (The End of the F***ing World) sarà invece Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia. Colette Dalal Tchantcho (The Witcher) indosserà inoltre i panni di Antigone, prima fidata ancella di Livia e poi donna libera sua confidente, mentre Ben Batt (“Captain America: Il primo vendicatore”) interpreterà Agrippa, amico d’infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console.

A scrivere la sceneggiatura Simon Burke, Nicola Wilson, Emily Marcuson e Namsi Khan, mentre dietro la macchina da presa ci sono Claire McCarthy, David Evans e Debs Paterson. Notevole la presenza italiana nel cast tecnico, a partire dal Premio Oscar Gabriella Pescucci che ha curato i costumi della serie, Luca Tranchino si è occupato della scenografia, Katia Sisto del make-up e Claudia Catini dell’hair design.