Un nuovo viaggio nel tempo, fino a prima della nascita di Cristo, per raccontare gli intrighi della dinastia giulio-claudia sempre dalla prospettiva di una delle donne più potenti dell’epoca. Domina 2 torna su Sky ed in streaming su NOW con Kasia Smutniak ancora una volta nei panni della protagonista, Livia Drusilla, terza moglie di Gaio (Matthew McNulty). La storia della sua ascesa, ispirata alla vita realmente vissuta di Livia, era stata già al centro della prima stagione della serie tv, andata in onda nel 2021: la seconda stagione, nata sempre dalla penna di Simon Burke, ci mostra il ritorno della protagonista in una Roma allo sfascio, con la missione di riappropriarsi del potere e del rispetto e garantirsi un posto tra i grandi della Roma antica. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce la nuova stagione di Domina?

I nuovi episodi della 2° stagione di Domina vanno in onda a partire da venerdì 8 settembre 2023 su Sky Atlantic ed in streaming su NOW.

La trama

Siamo: Gaio e Livia ritornano a Roma dopo tre anni nelle Province Orientali. Dopo l’uccisione di, Livia ha lavorato per riparare il matrimonio da cui dipendono tutto il suo potere e la sua ambizione, ma si ritroverà ad affrontare minacce vecchie e nuove.

Gaio e Livia sono scioccati nel trovare la loro città in rivolta e i figli di Livia in aperta ribellione. Nel corso di undici turbolenti anni, si prevedono sesso, omicidi, tradimenti e lotte per il potere, che culmineranno nell’assassinio di Druso (Ewan Horrocks) e la scoperta da parte di Livia della terribile verità dietro di esso.

Livia è costretta a combattere più duramente che mai per adempiere al sacro giuramento fatto al padre, ripristinare la Repubblica e la democrazia a Roma. Avrà bisogno di tutta la sua intelligenza, ambizione e astuzia per navigare nei sempre più agitati mari della politica romana. Avrà sempre più sangue sulle mani, lotterà contro la corruzione della sua anima e affronterà una terribile scelta finale tra potere e vendetta. Sarà in grado di ottenere entrambi?

Quante sono le puntate di Domina 2 stagione?

Come la prima stagione, anche gli episodi della seconda stagione di Domina sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Sky ne manda in onda due per volta, per quattro appuntamenti ed per altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 29 settembre.

Il cast di Domina 2 stagione

Kasia Smutniask è Livia Drusilla: la protagonista, terza moglie di Gaio (Matthew McNulty);

è Livia Drusilla: la protagonista, terza moglie di Gaio (Matthew McNulty); Matthew McNulty è Gaio, marito di Livia e futuro imperatore romano;

è Gaio, marito di Livia e futuro imperatore romano; Darrell D’Silva è Gneo Calpurnio Pisone, alleato di Livia;

è Gneo Calpurnio Pisone, alleato di Livia; Ben Batt è Marco Vipsanio Agrippa, uno dei consiglieri di Gaio;

è Marco Vipsanio Agrippa, uno dei consiglieri di Gaio; Claire Forlani è Ottavia, sorella di Gaio;

è Ottavia, sorella di Gaio; Christine Bottomley è Scribonia, seconda moglie di Gaio e nemica di Livia;

è Scribonia, seconda moglie di Gaio e nemica di Livia; Alex Lanipekun è Ticone, compagno di Antigone che, dopo la sua morte, resta fedele a Livia;

è Ticone, compagno di Antigone che, dopo la sua morte, resta fedele a Livia; Benjamin Isaac è Tiberio, figlio di Livia e Nerone, primo marito della protagonista;

è Tiberio, figlio di Livia e Nerone, primo marito della protagonista; Liah O’Prey è Giulia, figlia di Gaio e Scribonia;

è Giulia, figlia di Gaio e Scribonia; David Avery è Domizio, marito di Antonia (Hannah Chinn);

è Domizio, marito di Antonia (Hannah Chinn); Joelle è Vipsania, figlia di Agrippa;

è Vipsania, figlia di Agrippa; Alexandra Moen è Turia, sacerdotessa.

Domina 2 stagione, cast tecnico

La serie tv è stata creata da Simon Burke, ma nel cast tecnico compaiono alcune eccellenze italiane di rilievo internazionale, a partire dal Premio Oscar Gabriella Pescucci, che ha curato i costumi della serie, Luca Tranchino (Prison Break) alla scenografia, Katia Sisto (Penny Dreadful) al make-up e Claudia Catini (Trust: Il rapimento Getty) all’hair design. La serie è una Sky Original, una produzione Tiger Aspect Productions, in associazione con Epix Studios. Banijay Rights è il distributore internazionale.

Dov’è stato girato Domina?

La seconda stagione, come la prima, è stata girata a Cinecittà, ma alcune scene sono state girate anche in altri luoghi del Lazio, come Tarquinia, o in Umbria, alla Cascata delle Marmore. Durante le riprese, cominciate nella primavera del 2022, il set di Cinecittà è stato interessato da un incendio, che ha bloccato temporaneamente la lavorazione ai nuovi episodi.

Domina 3 si farà?

Non si può ancora parlare di una terza stagione di Domina. Il rinnovo della serie dipende ovviamente dall’accoglienza della seconda stagione e dal suo successo.

Dove vedere Domina 2?

È possibile vedere Domina 2, oltre che durante la messa in onda su Sky, anche in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.