AGGIORNAMENTO 19:12 L’incendio negli studios di Cinecittà è stato totalmente domato. Mentre si cerca di capirne le cause, si ha la certezza che il rogo ha seriamente danneggiato un solo set, quello di “Firenze rinascimentale”, usato nel 2002 per le riprese della serie Francesco. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita o intossicata.

Se in un primo momento sembrava che le fiamme stessero raggiungendo anche la casa del Grande Fratello Vip, in realtà il rogo non ha minimamente interessato la struttura, che quindi non ha riportato alcun danno.

L’incendio a Cinecittà del 1° agosto 2022

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1° agosto 2022, negli studios di Cinecittà, a Roma. Ancora ignote le cause del rogo, che però sta continua a divampare, come mostrano alcune immagini diffuse sui social network.

La colonna di fumo che si sta alzando dalle 15:50, ora in cui è scattato l’allarme, sta facendo temere per il peggio: al momento, stando alle prime informazioni giunte, fortunatamente non ci sarebbero feriti né intossicati, ma solo danni materiali.

Incendio Cinecittà, in fiamme il set di Firenze rinascimentale

Sempre secondo le prime notizie raccolte (poi in parte smentite), il rogo si sarebbe originato sul set di “Firenze rinascimentale”, l’unico ad essere risultato davvero danneggiato dalle fiamme. Altri set cinematografici non risulterebbero coinvolti dall’incendio.

Incendio Cinecittà, la casa del Grande Fratello Vip non è a rischio

Inizialmente, si era anche che le fiamme si stessero pericolosamente avvicinando alla casa del Grande Fratello Vip, che storicamente ha sede proprio negli studios di Cinecittà. Cosa che è stata poi smentita.

Il lavoro degli uomini sul posto per spegnere le fiamme è stato anche quello di proteggere le numerose scenografie vicine all’incendio, oltre che ovviamente la struttura che da settembre dovrebbe tornare ad ospitare il reality show di Canale 5. Tutte le strade nei paraggi degli studios sono state chiuse per ragioni di sicurezza: la colonna di fumo è ben visibile da tutto il quadrante sud di Roma.