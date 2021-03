La seconda opera televisiva di Niccolò Ammaniti, ovvero Anna, uscirà il 23 aprile 2021. La notizia è stata data nelle ore scorse da Sky, che annuncia così il debutto della serie Sky Original ordinata da Sky Studios per l’Italia, che vede l’autore de Il Miracolo (altra serie destinata alla pay tv ed andata in onda nel 2018) tornare in tv con un nuovo racconto.

Per Anna, però, in quel di Sky vogliono giocarsi una carta nuova: la serie sarà infatti la prima produzione originale di cui tutti gli episodi (sei, in questo caso) saranno disponibili dal subito, sia su Sky che su Now. Il 23 aprile, quindi, gli abbonati avranno la possibilità di fare una maratona di Anna senza dover attendere la messa in onda settimanale degli episodi (che sarà, ovviamente, comunque garantita su Sky Atlantic). In più i clienti abbonati da più di tre anni e che hanno sottoscritto l’apposito programma Extra potranno vedere la serie in anteprima.

1

Tratto dall’omonimo romanzo scritto sempre da Ammanniti ed edito da(disponibile anche in e-book), Anna è un racconto distopico ambientatodevastata -come il resto del mondo- da un virus che uccide tutti gli adulti e lascia in vita i bambini.

E’ in questo contesto che la protagonista 14enne Anna (interpretata dall’esordiente Giulia Dragotto) si mette in viaggio, alla ricerca del fratello di 9 anni, Astor (Alessandro Pecorella, anche lui al debutto sul piccolo schermo), viaggiando lungo i segni di una civiltà ormai decaduta e facendo affidamento solo sul manuale -il “libro delle cose importanti”– che la madre (Elena Lietti) ha lasciato ai figli prima di morire. Giorno dopo giorno, però, Anna si rende conto che le regole del passato non valgono più.

Un cast estremamente giovane, quindi, quello di Anna, che include anche gli esordienti Clara Tramontano e Giovanni Mavilla (saranno Angelica e Pietro, due personaggi che la protagonista incontrerà lungo il suo cammino), oltre a Roberta Mattei.

Ammaniti, oltre che autore del libro, è anche sceneggiatore della serie (con Francesca Manieri, già al lavoro su Il Miracolo e We Are Who We Are) nonché regista di tutti gli episodi. Un progetto, dunque, che lo vede ampiamente coinvolto, con l’obiettivo di portare tutta la sua visione in tv, partendo da quella che lo ispirò per scrivere il libro.

Anna, le cui riprese hanno dovuto subire uno stop la primavera scorsa a causa della pandemia per poi riprendere in estate, è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, in coproduzione con Arte France, The New Life Company e Kwaï. Fremantle è il distributore internazionale.