Un video per raccontare i prossimi mesi dal punto di vista della serialità in onda sui propri canali. E’ quanto ha diffuso Sky oggi, 27 gennaio 2021, per presentare i titoli che il pubblico potrà vedere nei prossimi mesi. Numerose novità, ma anche altrettante le riconferme, con nuove stagioni di serie tv attese da tempo. L’idea è, insomma, quella di comunicare che dopo il successo di The Undoing (che ha diviso l’opinione pubblica soprattutto verso il finale) non mancheranno altre serie pronte a lasciare a bocca aperta ed intrattenere.

Sky, le nuove serie tv: da Anna a Domina

Nel video -realizzato da Sky Creative Agency Italia- si intravedono le prime scene inedite di produzioni annunciate da tempo da: vediamo, così, Anna, la nuova serie di Niccolò Ammaniti tratta dal suo libro omonimo ed ambientata in una Sicilia post-apocalittica.

Spazio anche a Domina, la serie storica con Kasia Smutniak nei panni di Livia Drusilla, potente donna dell’antica Roma (co-produzione internazionale che si può avvalere dei costumi del premio Oscar Gabriella Pescucci) e Speravo de morì prima, la miniserie dedicata agli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti, interpretato da Pietro Castellitto.

Per quanto riguarda le nuove serie internazionali, invece, Sky annuncia l’arrivo nei prossimi mesi di Raised by wolves-Una nuova umanità, prima produzione seriale diretta e non solo prodotta da Ridley Scott (in arrivo l’8 febbraio); Intergalactic, serie sci-fi di cui nei giorni scorsi è stato rilasciato il trailer (in primavera); l’horror tedesco Hausen; Your Honor, che segna il ritorno in tv di Bryan Cranston (e di cui si parla per un adattamento Rai) e The Flight Attendant, di cui è protagonista Kaley Cuoco, al suo primo ruolo dopo The Big Bang Theory.

Sky, i ritorni: da Gomorra 5 a Billions

Ci sono, poi, i ritorni di serie tv attesissime, tra tutte Gomorra, con la quinta ed ultima stagione che chiuderà la saga nata dal libro di Roberto Saviano e che ha fatto il giro del mondo fino ad arrivare negli Stati Uniti, prima su SundanceTv, poi su Netflix ed infine su Hbo Max.

Vedremo, inoltre, la terza stagione di Britannia, la terza di Succession e la seconda di Euphoria (dopo i due speciali andati in onda tra dicembre e gennaio); seconda stagione anche per Warrior, serie che prende spunto dagli scritti di Bruce Lee e City on a Hill, con Kevin Bacon. Infine, previsto anche Billions, che tornerà con la seconda parte della quinta stagione (la cui messa in onda è stata interrotta causa pandemia) e la sesta.