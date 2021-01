Il mondo delle serie tv è sempre più fluido. Le idee viaggiano da una parte all’altra del mondo, trasportate attraverso le piattaforme di streaming internazionali o vendute negli appuntamenti di mercato del settore. Spesso quando un’idea è buona piuttosto che trasportare l’originale per il mondo si decide di vendere il formato per realizzarne un adattamento che possa essere in linea con la cultura e lo spirito del paese. Così dopo l’adattamento di This is Us che in Italia diventerà Noi che è in bilico tra Rai e Netflix dopo l’ultima rivelazione di Serena Rossi, sembra che sempre la Rai in collaborazione con Indiana starebbe lavorando alla versione italiana di Your Honor.

Your Honor è una miniserie attualmente in onda negli USA su Showtime e che dal 24 febbraio vedremo anche in Italia su Sky Atlantic e Now Tv. Si tratta dell’adattamento di una serie tv israeliana del 2017, creazione originale di Yes Studio, dal titolo Kvodo. La notizia di una versione italiana della miniserie composta da 10 episodi nel formato americano, è apparsa tra le pieghe dell’annuncio dello sviluppo di un adattamento tedesco del format. Nell’articolo di deadline, l’autore spiega come la casa di produzione SquareOne, oltre all’adattamento per le tv pubbliche tedesche e austriache ARD e ORF, sta anche preparando con Indiana Productions alla versione italiana per la tv nostra tv pubblica.

Your Honor una tragica storia familiare

La versione originale israeliana è ideata da Shlomo Moshiah, Ester Namdar, Ron Ninio, l’adattamento americano è stato realizzato invece da Peter Moffat già dietro a Criminal Justice e a The Night Of, prodotto da Robert e Michelle King (The Good Wife e The Good Fight). Il protagonista è Bryan Cranston che torna in tv dopo Breaking Bad, nei panni di un giudice integerrimo di New Orleans, Michael Desiato, che si ritrova a fare di tutto per proteggere il figlio, che ha ucciso in un incidente automobilistico il figlio di un boss mafioso locale, proprio nel giorno in cui ricorreva l’anniversario della morte della madre.

Your Honor è un thriller giudiziario in cui non c’è una caccia al colpevole, ma il dramma personale di due famiglie spezzate da un’immane tragedia, da un lato i criminali proveranno a scoprire il colpevole mentre il giudice si ritroverà a usare le sue capacità per coprire quanto fatto dal figlio ed evitare non solo che possa finire in carcere ma anche che possa subire la vendetta della famiglia criminale. La versione americana è molto fedele all’originale con l’unica differenza legata al rapporto tra padre e figlio che nella serie israeliana è più complicato.

Restiamo in attesa della conferma ufficiale di una versione italiana, curiosi soprattutto di scoprire non solo chi interpreterà il protagonista al posto di Bryan Cranston ma anche di capire quanto la componente processuale prevarrà su quella emotiva nella versione Rai.