Hausen, dalla Germania la nuova serie horror e fantasy di Sky (Video)

Di Paolo Sutera giovedì 20 agosto 2020

Sky ha annunciato Hausen, nuova serie tv tedesca Sky Original che unisce horror, fantasy e drama e con protagonisti un padre ed un figlio che vanno a vivere in un condominio infestato

Anche Sky si cimenta con il genere horror e fantasy. Un genere che, va detto, è in ascesa in questi anni e che vede i vari competitori sfornare sempre più titoli che puntano a catturare un pubblico appassionato di un genere forse troppo messo da parte in passato. Sarà così con Hausen, una produzione Sky Original, appunto, proveniente dalla Germania ed in onda prossimamente anche in Italia su Sky e su Now Tv. E' già disponibile un primo teaser trailer, che potete vedere in alto.

"Una fiaba dark che combina horror, mistero e drama": così sono definiti gli otto episodi della serie tv, prodotta da Sky Deutschland e Sky Studios in collaborazione con Lago Film, per la regia di Thomas Stuber. Al centro del racconto ci sarà una coppia formata da padre e figlio, ovvero Jaschek (Charly Hübner) ed il sedicenne Juri (Tristan Göbel).

I due, dopo la morte della madre di Juri, si trasferiscono in un malandato complesso residenziale in periferia, dove Jaschek trova lavoro come custode. Ma la casa non è come tutte le altre, ed ad accorgersene è proprio Juri che, esplorando l'edificio, scopre che questo non solo è infestato, ma anche che si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini.

Insieme a questi ultimi Juri dovrà combattere contro quelle entità che gli stanno rovinando la vita: alcuni dei residenti accetteranno la sfida; altri, invece, saranno indifferenti. Ma Juri non si perde d'animo, neanche quando capisce che suo padre è già caduto vittima della maledizione della struttura.

Il cast include anche Lilith Stangenberg, Alexander Scheer e Daniel Sträße. Hausen è finanziata da Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Medienboard Berlin Brandenburg (MBB) e German Motion Picture Fund (GMPF), mentre NBCUniversal Global Distribution è il distributore internazionale.