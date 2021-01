Se per le protagoniste di Intergalactic “la libertà è ad una galassia da qui”, per vederle in azione non ci vorrà il tempo di un viaggio spaziale, ma molto meno. E’ quanto promette Sky che oggi, 25 gennaio 2021, ha distribuito il primo trailer (potete vederlo a seguire) e le prime immagini della propria nuova serie tv originale, che vedremo molto presto anche in streaming su Now Tv.

Una data certa ancora non c’è, sebbene il trailer indichi “questa primavera”: non lontanissimo, quindi, per assistere alla nuova serie sci-fi creata da Julie Gearey (Diario di una squillo perbene) prodotta da Sky Studios con Tiger Aspect Productions, Moonage Pictures e Motion Content Group. La distribuzione internazionale è curata da quest’ultima per conto di Sky Studios, con NbcUniversal Global Distribution.

Cosa si sa su Intergalactic, la nuova serie di Sky?

Le prime informazioni su questa nuova serie tv ci portano in un mondo -o, meglio, in una galassia- popolato da flotte galattiche, pianeti e viaggi fino ai confini dell’universo. Protagonista è la giovane poliziotta e pilota di una flotta Savannah Steyn ), che vede interrompersi bruscamente la sua carriera quando viene ingiustamente condannata per alto tradimento.

Ash viene così spedita verso una colonia carceraria, ma lungo il viaggio i suoi compagni di reclusione organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave. Unico problema: nel fare fuori l’equipaggio, viene ucciso anche il pilota. Ma la criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster), a capo della banda, non demorde: l’obiettivo è raggiungere Arcadia, il mondo libero.

Le foto di Intergalactic, la serie tv sci-fi di Sky Guarda le altre 3 fotografie → Per questo, Ash, unica in grado di condurre tutti verso la salvezza, è costretta ad unirsi al gruppo, in un viaggio intergalattico, appunto, ricco di fantascienza e di emozioni umane. A completare il cast della serie Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O’Keeffe, Oliver Coopersmith, Imogen Daines, insieme a ​​Diany Samba-Bandza, Parminder Nagra e Craig Parkinson.

Sky Studios entra così nel mondo della fantascienza, un genere per niente semplice, puntando su una storia al femminile e che sappia unire -come sanno fare gli sci-fi migliori- effetti speciali e storie di altri mondi a sensazioni che s’incastrano perfettamente alla nostra epoca. Per scoprire il risultato, non ci resta che aspettare.