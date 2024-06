Sky e Now, tutte le nuove serie in uscita a Luglio 2024

A Luglio 2024, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre poche novità per gli spettatori, ma con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a Luglio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a Luglio 2024

Il mese di Luglio su Sky e NOW è particolarmente provo di novità, almeno sul fronte delle serie tv. Sicuramente la piattaforma può contare con l’appuntamento settimanale con la seconda stagione di House of the Dragon che proseguirà ogni lunedì (nella notte tra domenica e lunedì) con il finale che è atteso il 5 agosto. Inoltre prosegue settimanalmente Law & Order: SVU fino al 14 luglio quando ci sarà il finale della stagione 25, terminerà invece il 12 luglio Delitti ai Tropici s.4.

Ogni Lunedì – House of the Dragon s.2

s.2 2 Luglio – Transplant s.3 (2 ep. a settimana)

s.3 (2 ep. a settimana) 12 Luglio – Delitti ai Tropici s.4 (finale di stagione)

s.4 (finale di stagione) 14 Luglio – Law & Order: SVU s.25 (finale di stagione)

s.25 (finale di stagione) 19 Luglio – Helgoland 513 s.1

s.1 21 Luglio – FBI International s.2 (prima tv Sky)

Transplant – terza stagione (2 Luglio)

Torna il medical drama canadese Transplant con al centro la storia di Bashir Hamed, medico siriano che si è trasferito in Canada. Nella terza stagione si trova ad affrontare le difficoltà per ottenere la cittadinanza canadese, dovendo confrontarsi con alcuni aspetti del suo passato. Il tutto mentre cerca di dimostrare il proprio valore allo York Memorial Hospital bilanciando anche dinamiche relazionali e professionali che ne metteranno in crisi la determinazione.ù

Helgoland 513 – prima stagione (19 Luglio)

In sette episodi arriva il dramma tedesco post-apocalittico ambientato nel 2039 quando i pochi sopravvissuti all’apocalisse vivono sull’isola di Helgoland al largo della Germania. La comunità si è organizzata come una dittatura con una rigida classificazione sociale e solo 513 persone possono vivere sull’isola. Quando nasce un bambino qualcuno dovrà fargli spazio.

Luglio 2024 su Sky e NOW non solo serie tv

Nel mese caratterizzato dagli Europei di calcio in Germania, su Sky e NOW in streaming arrivano diversi film per intrattenere il pubblico tra una partita e l’altra. Ci saranno titoli d’autore apprezzati come Past Lives (il 4), Caracas (l’11) di Marco D’Amore con Toni Servillo, Finalmente L’Alba di Saverio Costanzo con Lily James (il 21), La sala professori il 25 Luglio. Nel corso del mese vedremo anche Pare Parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni (l’8), Maigret con Gerard Depardieu (il 15), Blue Beetle (il 22).

Sul fronte dell’intrattenimento a Luglio su Sky e NOW arriva la stagione 22 di Hell’s Kitchen (dal 1°), mentre tra i documentari vedremo The Golden Boy: Oscar de la Hoya (il 12), Dream Team il 26 dedicato alla creazione della squadra NBA del 1992 in cui c’erano Magic Johnson, Charles Barkley e Michael Jordan. Su Sky Arte il 18 ci sarà Caravaggio – Furto a Malta, mentre Sky Crime porta dall’8 Luglio una nuova stagione di Undercover – Agenti sotto copertura.