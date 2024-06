Prime Video, tutte le nuove serie in uscita a Luglio 2024

A Luglio 2024, Prime Video aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Prime Video a Luglio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Prime Video a Luglio 2024

Il mese di Luglio su Prime Video vede l’arrivo di alcune nuove serie tv, in particolare l’attenzione si concentrerà su Those About to Die, serie tv sull’antica Roma con Anthony Hopkins nei panni di Vespasiano, distribuita negli USA da Peacock. Ma Luglio è anche il mese del finale di stagione di The Boys.

1 Luglio – Naruto Shippuden s.9 (anime)

s.9 (anime) 3 Luglio – Mirzarpur s.3

s.3 11 Luglio – Sausage Party: Cibopolis

18 Luglio – Finale di stagione di The Boys s.4

s.4 19 Luglio – Those About to Die s.1

Betty La Fea, la storia continua s.1

s.1 s.1 29 Luglio – Sul Più bello – la serie s.1

Those About to Die – prima stagione (19 Luglio)

L’epico racconto dell’antica Roma (girato anche a Cinecittà) e di come la città fosse governata attraverso due elementi tramandati fino a oggi: panem et circenses, cioè il cibo e l’intrattenimento. Those About to Die prodotto da AGC Television per Peacock, distribuito in molti paesi europei e in Australia su Prime Video dal 19 luglio, è diretto da Roland Emmerich con Anthony Hopkins nei panni di Vespasiano, Iwan Rheon, Tom Burke, Gabriella Pession. La serie si concentra sulla vita a Roma e sulla gestione dei gladiatori e delle gare al Circo Massimo. Quattro corporazioni di Patrizi controllavano tutto, le fazioni Blu, Rossa, Bianca e Verde, e, a Roma, avere una quota di queste quattro fazioni era considerata la cosa più preziosa. Il gusto della plebe per l’intrattenimento è ormai diventato sempre più cinico e assetato di sangue, ed era necessario un nuovo stadio progettato appositamente per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo. Le dimensioni dello stadio, come anche l’imponenza dei combattimenti tra gladiatori e animali, è enorme, così come lo è la criminalità legata al fiorente giro di scommesse. Sottoterra, sotto le gradinate, migliaia di persone lavorano e vivono e, tra loro, ce ne sono migliaia che morirebbero per i giochi.

Betty La Fea, la storia continua – prima stagione (19 Luglio)

Torna la storica telenovela sudamericana (diventata Ugly Betty negli USA) Betty La Fea. La storia continua e Betty è sull’orlo del divorzio con Armando, cercando di connettersi con la figlia adolescente. Roberto, il padre di Armando e fondatore di Ecomoda, è passato a miglior vita e il suo ultimo desiderio è che Betty torni in azienda. Betty dovrà ricostruire il rapporto con sua figlia, assumere il controllo di Ecomoda come presidente e decidere se riconciliarsi con Armando, che è determinato a riconquistare il suo affetto.

Sul Più bello – La serie – prima stagione (29 Luglio)

Il film Sul più bello si evolve e diventa una serie. Marta si è salvata e vuole prendere in mano la sua vita. Gabriele l’ha lasciata durante la malattia ma è comunque rimasto un buon amico. Per Jacopo e Federica è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con Dario, il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani.

Prime Video a Luglio, non solo serie tv

Sarà un mese di luglio ricco di film su Prime Video a partire dalla commedia con Emma Roberts Space Cadet che racconta la storia di una ragazza che falsifica il curriculum per entrare nell’accademia per diventare astronauti (in arrivo il 4 Luglio). Altra commedia il 18 Luglio con l’arrivo di My Spy La città eterna seguito del film My Spy con Dave Bautista agente della CIA che opera con la figlia che salvano il mondo durante una gita scolastica in Vaticano. Ad Aprile arrivano anche due film non usciti in sala in Italia: Arcadian, il 12, con Nicolas Cage ambientata in un mondo post apocalittico popolato di notte da orribili mostri; Il ministero della guerra sporca (il 25) di Guy Ritchie con Henry Cavill e Alan Ritchson, racconta della prima operazione delle forze speciali per fermare i nazisti.