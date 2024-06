A Luglio 2024, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con l’uscita di nuove puntate delle serie tv rilasciate in precedenza. Questo mese, la piattaforma offre poche novità per gli spettatori, concentrandosi soprattutto su reality, cartoni animati e film. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a Luglio 2024 per trovare nuovi programmi da vedere.

Le Serie tv in uscita su Paramount+ a Luglio 2024

Chi volesse cercare nuove serie tv a Luglio su Paramount+ finirebbe per gridare la stessa cosa della nota particella di sodio della pubblicità “c’è nessuno?!”. Infatti la piattaforma streaming conta sugli episodi settimanali di Mayor of Kingstown 3 e dell’ultima stagione di Evil che proseguiranno per tutto il mese per saziare la fame seriale dei propri abbonati, sperando che possano sterzare il loro interesse verso i tanti titoli già in catalogo o verso film, docuserie e reality.

Intanto però già pensa al futuro sia immediato che prossimo. Infatti la piattaforma ha annunciato l’arrivo il 16 settembre della seconda stagione di Tulsa King con Sylvester Stallone (in contemporanea con gli USA), inoltre sta lavorando a nuove serie tv annunciando come il prequel di Dexter dal titolo Original Sin con Patrick Demspey e Christian Slater e The Agency, adattamento della serie francese Le Bureau – Sotto copertura, che vedrà Michael Fassbender e Jeffrey Wright protagonisti.

Il 10 luglio gli abbonati con figli piccoli potranno divertirsi con la seconda stagione di Kam Koral con SpongeBob e i suoi amici al campo estivo. Vediamo tutte le novità del mese di Paramount+:

Ogni Lunedì Mayor of Kingstown s.3

s.3 Ogni Venerdì Evil s.4

s.4 9 Luglio – Mean Girls , film

, film 10 Luglio – Kamp Koral s.2 (animata)

Melissa Etheridge I’M not Broken (documentario)

s.2 (animata) (documentario) 17 Luglio – Mafia Spies s.1, docuserie

s.1, docuserie 19 Luglio – Top Gear Australia, factual

Luglio su Paramount+ oltre la fiction

Tra le novità a Luglio 2024 su Paramount+ c’è la docuserie Mafia Spies che racconta il piano della CIA e della mafia di Chicago per uccidere Fidel Castro in un momento critico della Guerra Fredda. La docuserie è basata sul libro di Thomas Meier e si avvale di ricostruzioni cinematografiche oltre che di interviste esclusive con alcuni storici e giornalisti. Intervengono anche la figlia di Sam Giancana, l’attore Robert Davi e Betsy Duncan Hammes.

Gli appassionati di motori si divertiranno con Top Gear Australia, versione con Beau Ryan Blair, Joscelyne e Jonathan LaPaglia del famoso show di motori. Al centro del documentario in arrivo a Luglio su Paramount+ Melissa Etheridge I’M Not Broken c’è una storia legata al potere della musica. Melissa Etheridge ha ricevuto delle lettere di cinque detenute del carcere di Topeka che ha usato per comporre musica, provando a comprendere il ciclo della dipendenza. Nel corso del mese arrivano le ultime puntate di Comedy Central Presents e MTV Crivs Italia.