Taylor Sheridan non sbaglia un colpo. Dopo il successo di Yellowstone ha cucito una serie perfetta per Sylvester Stallone con Tulsa King, crime dai toni leggeri in cui Rocky è un mafioso italo-americano. La serie tv, una produzione originale Paramount+, debutta in streaming il giorno di Natale con i primi due episodi per poi proseguire settimanalmente fino a febbraio. Terence Winter (I Soprano) è sceneggiatore e showrunner della serie prodotta da Sheridan con MTV Entertainment e 101 Studios. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla serie.

Tulsa King, la trama

Tulsa King racconta la storia di Dwight “The General” Manfredi, capo mafia di New York che ha passato 25 anni in prigione per proteggere il capo della famiglia di cui fa parte. Ha perso tutto, potere, affari ma soprattutto la moglie e la figlia che non vede da anni. Uscito di prigione pensava di ricevere una calda accoglienza dai suoi compagni criminali, invece viene esiliato a Tulsa in Oklahoma. Ma Dwight non si arrende mai e capisce subito come muoversi in questa città così lontana dalla vita della East Coast newyorkese. Inizia a creare una sua banda di improbabili personaggi e a mettere in piedi un considerevole giro di affari.

Tulsa King, la recensione

Una serie tv che non ha un algoritmo e un’abitudine alle spalle funziona quando è in grado di identificare il pubblico cui vuole rivolgersi e riesce a intercettarlo. Taylor Sheridan la gallina dalle uova d’oro di Paramount, ha capito come parlare all’americano medio per età, classe sociale, zona geografica e dopo il fenomeno Yellowstone e suoi derivati, ha trovato il vestito ideale per il debutto seriale di Sylvester Stallone. Tulsa King è costruita sull’anziana fisicità dell’attore di 76 anni in cerca di una nuova carriera, che interpreta un anziano mafioso in cerca di riscatto. Le prime due puntate della serie che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima, introducono il personaggio e il suo modo in modo lineare ma proprio per questo perfetto. Tulsa King non è una serie stupefacente, sconvolgente, lineare è un prodotto da “fabbrica seriale” perfettamente sviluppato pensando al proprio pubblico.

Paramount+ Tulsa King, intervista a Sylvester Stallone “è stato come girare 5 Rocky senza fermarsi” La serie scorre piacevolmente proprio grazie alla presenza di Sylvester Stallone che senza fingere di essere qualcosa di diverso, mette tutto se stesso nel personaggio di Dwight Manfredi: uno stanco mafioso italo-americano che mantiene ancora tutto il proprio orgoglio e non ha alcuna intenzione di farsi abbattere. Anzi, i 25 anni di galera lo avranno reso estraneo al mondo contemporaneo ma non gli hanno fatto perdere il senso degli affari e la capacità di adattamento. Nemmeno il tempo di arrivare a Tulsa che Dwight trova subito un nuovo business, un autista e forse una nuova “banda”. Nei primi episodi vediamo questo dinosauro del passato col contante in mano, adattarsi a un mondo in cui tutto è fatto con la carta di credito o con l’app. Dwight è un uomo che ha perso tutto per proteggere il suo capo, che non conosce l’affetto della figlia, e che in cambio ha ottenuto solo l’esilio perchè giudicato troppo vecchio per il mondo di New York. Ma nessuno può mettere Stallone/Manfredi in un angolo.

Tulsa King, il cast

Come anticipato il “re di Tulsa” è Sylvester Stallone nei panni di Dwight Manfredi, accanto a lui troviamo Andrea Savage che è Stacy, Max Casella è Armand Truisi un ex membro della famiglia Invernizzi che si è fatto una nuova vita a Tulsa. Martin Starr è Bodhi proprietario di un rivenditore di droga leggera che finisce sotto l’ala protettiva di Manfredi, Vincent Piazza è Vince Antonacci, Annabella Sciorra è Joanne la figlia e Dana Delany è Margaret proprietaria del ranch Fennario.

Tulsa King, il trailer

Tulsa King, 2 si farà?

La serie tv che ha debuttato a novembre negli Stati Uniti, si è già assicurata il rinnovo per una seconda stagione, quindi Tulsa King 2 si farà. Il debutto nel mondo seriale di Sylvester Stallone ha fatto registrare il numero più alto di registrazioni alla piattaforma di streaming Paramount+ e ha ottenuto 3.7 milioni di spettatori nel suo passaggio sul canale cable Paramount Network.

Tulsa King la programmazione

Domenica 25 dicembre 2022 su Paramount+ debutteranno i primi due episodi di Tulsa King. La serie proseguirà poi con rilascio settimanale fino al 12 febbraio per un totale di 10 episodi che compongono la prima stagione.

Tulsa King come vedere la serie in streaming

L’unico modo per vedere la serie in Italia è abbonandosi alla piattaforma di streaming Paramount+ (che è inclusa nel pacchetto Sky Cinema) via app per Smart Tv, Fire Stick, Smartphone, Tablet, browser su PC ma anche come channel su Prime Video.