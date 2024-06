Disney+, tutte le nuove serie in uscita a Luglio 2024

A Luglio 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a Luglio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ a Luglio 2024

Luglio su Disney+ è un mese dedicato ai finali, alle ripartenze e alle interessanti novità. Finalmente Disney+ riporta in Italia la divertente e scorretta comedy It’s Always Sunny in Philaldephia di e con Rob McElhenney con nel cast anche Danny De Vito, arriveranno anche le ultime tre stagioni che erano ancora inedite in Italia. Il 18 luglio arriva l’atteso finale di serie di Station 19 che segnerà la fine dello spinoff di Grey’s Anatomy dopo sette stagioni. Dopo una pausa di qualche settimana riprende 9-1-1 s.7 dal 17 luglio.

2 Luglio – Clipped, finale

finale 3 Luglio – Non sono ancora morta s.2 (tutti gli episodi)

American Dad s.19 (tutti gli episodi)

s.2 (tutti gli episodi) s.19 (tutti gli episodi) 10 Luglio – Under the Bridge , miniserie (tutti gli episodi)

Tracker s.1, finale di stagione

, miniserie (tutti gli episodi) s.1, finale di stagione 11 Luglio – Grey’s Anatomy s.20, finale di stagione

s.20, finale di stagione 17 Luglio – The Acolyte: La seguace s.1, finale di stagione

Will Trent s.2

9-1-1 s.7B (riprende dopo la pausa, episodi settimanali)

s.1, finale di stagione s.2 s.7B (riprende dopo la pausa, episodi settimanali) 18 Luglio – Station 19 s.7, finale

s.7, finale 24 Luglio – It’s Always Sunny in Phildaelphia s.1-8

s.1-8 29 Luglio – Futurama s.12

s.12 31 Luglio – It’s Always Sunny in Philadelhpia s.9-16 (stagioni 14-15-16 inedite)

s.9-16 (stagioni 14-15-16 inedite) Ogni mercoledì prosegue Criminal Minds s.17 (Evolution s.2)

Le serie tv Disney da non perdere a Luglio 2024

Tanti finali di stagione da non perdere e graditi ritorni come le nuove stagioni di Futurama e di American Dad, prosegue per tutto il mese di luglio il rilascio delle puntate di Criminal Minds: Evolution.

Under the Bridge – prima stagione (10 luglio)

Under the Bridge è una miniserie ispirata al romanzo omonimo di Rebecca Godfrey, che racconta un caso di cronaca realmente accaduto. Nel 1997 la quattordicenne Reena Virk esce per raggiungere alcuni amici a una festa ma non fa mai più rientro a casa. Attraverso gli occhi di Rebecca Godfrey, interpretata da Riley Keough, e dell’agente di polizia interpretata da Lily Gladstone la miniserie in 8 puntate prova a raccontare il mondo delle ragazze accusate dell’omicidio, svelando una improbabile verità e un sorprendente assassino.

Will Trent – seconda stagione (17 luglio)

Torna il detective Will Trent, interpretato da uno straordinario Ramon Rodriguez, nella seconda stagione della serie ispirata ai romanzi di Karin Slaughter che si è anche occupata della serie. Alternando la storia personale del protagonista, di cui approfondiremo le origini e il passato che lo tormenta, con i casi criminali di puntate, Will Trent ci regala una seconda stagione da 10 episodi ancora più intensa e imperdibile della prima.

Disney+ a Luglio, non solo serie tv

Il 3 luglio su Disney+ arrivano 7 episodi da 3 minuti della collezione Bluey Minisodes dedicata ai momenti più divertenti e dolci dei personaggi. Il 12 luglio arriva il nuovo film della saga Descendants dal titolo L’ascesa di Red, accompagnata dai 3 speciali Sing Along dei precedenti 3 film. Terminano inoltre il 24 Welcome to Wrexham 3 e The Karadashian 5.