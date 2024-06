Netflix, tutte le nuove serie in uscita a Luglio 2024

A Luglio 2024 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix a Luglio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Netflix a Luglio 2024

Un mese di Luglio su Netflix con diversi titoli in seconda visione dalla Rai come Non Uccidere, Gloria e La Meglio Gioventù. Molto attesi dai fan sia le ultime stagioni di Elite e Cobra Kai, ma se per i ragazzi spagnoli il finale arriverà subito per il sequel di Karate Kid bisognerà aspettare il 2025 visto che l’ultima stagione è stata divisa in 3 parti.

1 Luglio – La linea Verticale , miniserie

La meglio Gioventù , miniserie

Non uccidere s.1-2

Public Affair Offices in the Sky s.1 (Giappone)

Star Trek Prodigy s.2 (animazione)

Gloria s.1

s.2 (Colombia) 11 Luglio – Vikings: Valhalla s.3

Another Self s.2 (Turchia)

s.2 (Polonia) 18 Luglio – Cobra Kai s.6 – Prima parte

Master of the House s.1 (Thailandia)

s.3 (Corea del Sud) 25 Luglio – The Decameron s.1

Jimenshi – I Maghi della truffa s.1 (Giappone)

Kleo s.2 (Germania)

Le serie tv Netflix da non perdere a Luglio 2024

Tanti ritorni di titoli noti a Luglio su Netflix con Vikings: Valhalla, Elite e Cobra Kai tutti arrivati all’ultima stagione. Desta curiosità The Decameron ispirata a Boccaccio e che ci porterà nelle campagne toscane del 1300 quando durante la peste, un gruppo di nobili si isola trascorrendo delle giornate tra sess0 e vino.

Vikings: Valhalla – terza stagione (11 Luglio)

La serie nata da una costola di Vikings, riparte sette anni dopo la fine della seconda stagione. Freydis è la leader della città pagana di Jomsborg mentre Leif e Harald sono a Costantinopoli. Prima di poter salpare per nuovi orizzonti devono tornare dove tutto è iniziato per una battaglia che li trasformerà in leggende. Nel cast dell’ultima stagione della serie ideata da Jeb Stuart ci sarà anche Goran Visnijc.

Cobra Kai – sesta stagione, prima parte (18 Luglio)

L’ultima stagione di Cobra Kai, sequel del mondo di Karate Kid, sarà divisa in 3 parti da 5 episodi ciascuna. La prima parte arriverà il 18 luglio su Netflix (la seconda il 28 novembre e la terza nel 2025), nel cast tornano Ralph Macchio, William Zabka e Yuji Okumoto, la storia ripartirà con i maestri e gli studenti del dojo che hanno deciso di combattere nel Sekai Taikai, campionato mondiale di karate.

The Decameron – prima stagione (25 Luglio)

Prodotta da Jenji Kohan, scritto da Kathleen Jordan The Decameron è liberamente ispirata al Decamerone di Boccaccio. Descritta come una commedia dark in stile soap la serie in 8 episodi racconterà i conflitti di classe all’epoca di una pandemia, nella Firenze del 1348 tormentata dalla peste. Alcuni nobili decidono di prendersi una vacanza e rifugiarsi in una villa maestosa fino alla fine della pestilenza.

Elite – ottava stagione (26 luglio)

Ottava e ultima stagione per Elite che vedrà il ritorno di Mina El Hammani che ritroverà Omar Ayuso per formare la coppia di fratelli Omar e Nadia Shanaa. Emilia ed Hector Krawietz prenderanno invece la guida dell’associazione degli ex studenti portando caos e complotti. Tra i nuovi volte Ane Rot e Nuno Gallego.

Non solo serie tv a Luglio su Netflix

Tra le novità in arrivo su Netflix a Luglio 2024 c’è Sprint (il 2) una docuserie che scava nella psiche degli atleti professionisti che si allenano per diventare i più veloci al mondo, la prima stagione è dedicata ai velocisti su strada durante i campionati del mondo 2023.

Il 3 luglio la docuserie The Man with 1000 Kids che racconta la storia di Jonathan Meijer, truffatore olandese che ha convinto donne in tutto il mondo per aiutare donne a rimanere incinte usando però sempre il suo sperma avendo così un numero indefinito di figli. Il 4 luglio ci sarà la terza stagione di Rhythm + Flow Francia (con rilascio di 3 episodi a settimana fino al finale il 21 luglio) mentre il 10 Sugar Rush Pasticceri contro il tempo e dal 19 luglio arriva Too Ho to Handle s.6.

Nel corso del mese ci sarà anche LaLiga: All Access (dal 19) con varie storie legate alla scorsa stagione della Liga dalla cavalcata del Girona fino all’addio di Rakitic e Muniain a Siviglia e Atletico Bilbao. Mentre il 17 arriverà anche una docuserie dedicata a Simone Biles dopo la battaglia privata per la sua salute mentale che la portò a ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo in Simone Biles Rising: Verso le Olimpiadi.