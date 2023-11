Nathan Fillion è pronto a rimettere la divisa di The Rookie e a tornare nei panni di John Nolan la matricola più vecchia della polizia di Los Angeles, ormai non più matricola. Arrivato alla quinta stagione, ovviamente, Nolan non è più un “rookie” una matricola, ma è pronto per addestrare gli altri, passando tutta la sua saggezza alle giovani generazioni. La serie è un classico procedurale “light” leggero, come dicono gli americani, in cui si alternano puntate più d’azione, più intense, ad altre con uno stile vicino alla commedia, con le storie dei vari protagonisti a fare da filo conduttore attraverso le puntate. Scopriamo insieme tutto quello che ci aspetta in The Rookie 5.

The Rookie 5 in Italia, gli episodi su Rai 2

5×01 Il raddoppio: dopo l’adrenalinico finale della quarta stagione, in cui Nolan insieme alla fidanzata Bailey hanno dovuto affrontare un assalto in una stazione di polizia al confine con il Messico, l’agente è stato premiato con un “biglietto d’oro”, che gli permetterà di scegliere un settore della polizia dove proseguire nella sua carriera. Intanto però deve scortare dal carcere al tribunale Rosalind, vecchia conoscenza della serie, spietata serial killer.

5×02 Festa del lavoro: Nolan ha ormai deciso di voler fare l’istruttore e come prova gli viene affidato Thorsen. Naturalmente anche in questo suo incarico sarà tra i più “anziani” del distretto. Intanto Harper che è in maternità e vicina al parto, diventa sospettosa dei vicini non potendo fare a meno di indagare.

The Rookie 5, quante puntate sono

La quinta stagione è composta da 22 episodi.

The Rookie 5, la programmazione

Rai 2 trasmette due episodi a settimana. Nel periodo natalizio potrebbe esserci una pausa con successiva ripresa a gennaio.

The Rookie 5, in streaming su Netflix?

La quinta stagione di The Rookie è in streaming contemporaneo su RaiPlay con le puntate che restano poi disponibili nei giorni successivi. Prossimamente la quinta stagione passerà su Netflix dove sono disponibili le prime 4 a lungo nella Top Ten dei più visti della piattaforma.

The Rookie 5, il cast

Il protagonista John Nolan è interpretato da Nathan Fillion, perfetto per il ruolo dell’agente maturo ma al tempo stesso simpatico e fanciullesco in alcuni suoi atteggiamenti. Il cast è però ricco con vari personaggi le cui storie hanno acquisito sempre più centralità nello sviluppo delle puntate. In questa stagione tornerà anche come guest star Annie Wershing nei panni della psicopatica Rosalind, l’attrice è morta il 29 gennaio 2023.

Nathan Fillion è John Nolan

Alyssa Diaz è Angela Lopez, diventata ormai detective e mamma del piccolo Jack avuto con l’avvocato poi procuratore Wesley Evers (Shawn Ashmore)

Richard T. Jones è il sergente Wade Grey

Melissa O’Neill è Lucy Chen, la recluta entrata insieme a Nolan, in questa stagione deciderà di specializzarsi come agente sotto copertura e farà finalmente chiarezza dei suoi sentimenti verso Bradford.

Eric Winter è il sergente Tim Bradford

Mekia Cox è Nyla Harper

Jenna Dewan è Bailey, vigile del fuoco fidanzata di Nolan

Tru Valentino è Aaron Thorsen

The Rookie 6 si farà?

La sesta stagione di The Rookie ma come il resto della produzione americana è stata ritardata dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che si sono conclusi tra ottobre e novembre 2023. La serie, in onda negli USA su ABC, è prodotta da eOne, e seguendo quello che faranno le altre produzioni è possibile che riusciranno a realizzare una stagione ridotta tra i 10 e 13 episodi.

The Rookie, lo spinoff

Nella scorsa stagione tv ABC ha realizzato lo spinoff The Rookie: Feds con al centro il personaggio di Simone Clark, una donna adulta (interpretata da Niecy Nash) che decide di lasciare la carriera da consulente scolastica per diventare agente FBI. Nel corso di questa quinta stagione di The Rookie ci sono stati diversi intrecci tra le due serie con Crossover reciproci. Gli scioperi di sceneggiatori e attori hanno però condizionato la serie e al momento non è stata né rinnovata né cancellata.