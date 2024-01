A Gennaio 2024, Mediaset Infinity aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, lo sport in diretta e le novità della programmazione dei canali in chiaro e pay. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Mediaset Infinity a Gennaio 2024 per trovare il tuo show preferito.

Mediaset Infinity gennaio 2024 le novità gratuite

Le Serie Tv

Novità assoluta in arrivo a gennaio 2024 su Mediaset Infinity è Dreams and Realites – La forza dei sogni, una nuova serie tv turca, una romantic comedy a tinte thriller. La serie in 26 episodi debutta dal 29 gennaio in esclusiva in streaming gratuito. Le protagoniste sono 5 donne in carriera interpretate da Özge Gürel (nota al pubblico italiano per i suoi ruoli in Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Cherry Season), Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Boz e Beyza Sekerci. Prodotta da NGM Dreams and Realites – La forza dei sogni racconta la storia di 5 ragazze in carriera che arrivano dai quartieri popolari di Instanbul ma che hanno grandi sogni. Solo che non sempre i sogni corrispondono alla realtà. Cinque donne, cinque sogni, l’amore e un omicidio sono gli ingredienti di questa serie che arriva in streaming con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì.

L’8 gennaio riprende il rilascio in esclusiva in streaming della seconda stagione di My Home My Destiny la soap turca che la scorsa estate ha fatto compagnia al pubblico di Canale 5 con la prima stagione e che sta proseguendo in esclusiva in streaming. Nei nuovi episodi un colpo di scena sconvolgerà la vita di Zeynep.

A gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity (la data è ancora da decidere) arriva I Fantastici 5 una nuova serie tv con Raoul Bova. Il protagonista è Riccardo che in passato ha rinunciato ai sogni olimpici per stare accanto alla sua famiglia. Viene chiamato per allenare un gruppo di campioni paralimpici in vista degli europei così con le figlie, con cui ha un rapporto complicato, si trasferisce ad Ancona. Il rapporto con gli atleti non sarà semplicissimo, riuscirà a conquistare la loro fiducia e a ritrovare l’amore delle figlie?

La tv

A Gennaio riparte l’intrattenimento di Canale 5. Dopo lo stop per le vacanze di Natale riprendono gli Speciali di Amici, Uomini e Donne, proseguono gli appuntamenti con il Grande fratello andato avanti senza soste anche durante le feste. Tra le novità in arrivo nel preserale torna Avanti un Altro e dovrebbe riprendere con un altro ciclo di puntate Ciao Darwin il venerdì sera. Il sabato sera torna C’è Posta per Te lo show che fa piangere e divertire da anni gli italiani.

Lo Sport

Sarà un importante mese di sport per Mediaset Infinity. Infatti i canali Mediaset hanno in esclusiva le partite della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. Martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio ci saranno così gli incontri degli Ottavi di Coppa Italia con in campo Juventus, Roma e Milan. Dopo ogni partita ci sarà l’appuntamento con Coppa Italia Live condotto da Monica Bertini. Il 18 e 19 gennaio ci saranno le sfide tra Inter e Lazio e Fiorentina e Napoli per l’accesso alla finale della Supercoppa Italiana. Lunedì 22 gennaio andrà invece in scena la finale, tutto su Canale 5 e Mediaset Infinity con post partita condotto da Monica Bertini.

Mediaset Infinity Gennaio 2024 le novità di Infinity+

Infinity+ è il channel a pagamento di Mediaset attivabile attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Nel catalogo ci sono diversi film e cofanetti di serie tv e ogni mese per una settimana vengono resi disponibili a tutti gli abbonati alcuni film presenti a noleggio. Fino al 4 gennaio sarà possibile vedere The Nun 2. Poi dal 12 al 18 gennaio arriva il Mammone, commedia con Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro nei panni di due genitori che tentano di liberarsi del figlio ormai adulto. Dal 19 al 25 gennaio ci sarà Shark 2 L’abisso e dal 26 gennaio al 1° febbraio è la volta di The Flash.