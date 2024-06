Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di lunedì 3 giugno 2024, alle 14:10. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 3 giugno 2024: la donna misteriosa

Nihan spia Kemal

Nihan segue Kemal e Zehir (Uğur Aslan). Li vede entrare in casa di Sedat, che consegna loro una copia del certificato di morte di Mujgan Kozcuoglu. I due uomini scoprono quindi il nome della donna che aveva assistito al tentato suicidio di Mujgan e decidono di cercarla.

Asu racconta a Kemal della visita di Nihan

Nihan chiede a Kemal di non nasconderle più nulla, e si offre di aiutarlo a scoprire dove si trovi la donna che stanno cercando, Nursen Harran. Più tardi, Asu (Melissa Aslı Pamuk) racconta a Kemal della visita ricevuta da Nihan. L’uomo, infuriato, prega Nihan di non prendere mai più decisioni al suo posto.

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.