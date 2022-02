Quarta conferenza stampa in diretta dal Casinò per Sanremo 2022, che arriva stasera alla sua terza serata. Questo giovedì 3 febbraio vede per la prima volta tutte insieme le 25 canzoni in gara, votate dalla Demoscopica 1000 e dal televoto: e ci aspettiamo che arrivino altre domande sulla composizione della demoscopica e sulla composizione del voto.

Intanto questa è anche la serata di Drusilla Foer: dopo una Muti impalpabile e una Cesarini che ha raccontato la sua esperienza di odio razzista in primissima serata – e poi è sostanzialmente svanita – questa terza serata dovrebbe finalmente vedere una co-conduzione di una certa sostanza. E speriamo che sia in conferenza stampa con il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il vicedirettore Claudio Fasulo e Amadeus.

La scaletta della terza serata del 72esimo Festival della Canzone Italiana vede ospiti Cesare Cremonini, Roberto Saviano con un monologo sui 30 anni della Strage di Capaci, mentre dalla nave Costa Toscana ci sono i Coma_Cose con Fiamme negli occhi.

Attendiamo l’ordine di uscita dei 25 Big di stasera ed eventuali altri annunci per ospiti e sorprese.

E attendiamo, ovviamente, il commento ufficiale sui dati di ascolto con paragoni – certo scorretti – ai Festival di 20 anni fa.

Sanremo 2022, diretta conferenza stampa 3 febbraio

Come dicevamo, la conferenza vedrà al tavolo di certo Coletta, Fasulo e Amadeus. Si parte alle 12.00 (minuto più, minuto meno).