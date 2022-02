Sanremo 2022, gli ascolti sera per sera

Gli ascolti delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022, con tutti i dati Auditel relativi alle diverse parti della puntata, tra anteprima, prima serata, seconda serata e parte notturna. Ricordiamo che la rilevazione Auditel copre fino all’1.59 della notte: gli ascolti di tutto quello che succede dopo – come ad esempio la proclamazione del vincitore alla Finale che lo scorso anno non arrivò prima delle 2.30 – viene conteggiato solo nel giorno successivo.

Con un Festival penalizzato dalla mancanza di pubblico e dallo slittamento a marzo, lo scorso anno si chiese di non considerare i dati di Sanremo 2021 come ‘paragone’ per il futuro. Fu chiesto dalla rete, dal direttore artistico, dal capostruttura, come forma di ‘rispetto’ per un’edizione difficilissima, segnata dalle incertezze legate all’ondata pandemica e anche, diciamolo, da un’eccessiva fiducia nel futuro che ha finito per rendere le ultime settimane una roulette russa. Pertanto ci aspettiamo che i primi a non fare paragoni siano coloro che in conferenza stampa commenteranno i dati.

A scopo puramente orientativo, pubblichiamo due tabelle con i dati Auditel delle ultime edizioni. Quelli dello scorso anno sono in arancione proprio per evidenziare la volontà di non prenderli come riferimento e guardare direttamente a Sanremo 2020, il primo Festival di Amadeus e Fiorello. Se poi l’orientamento in conferenza stampa dovesse cambiare, ci adegueremo.

Intanto attediamo qualche dato specifico sulla situazione della platea televisiva. E non sarebbe male avere anche qualche dato diretto – non commentato, insomma – sulle visualizzazioni RaiPlay.

Sanremo 2022, Coletta: “Sbagliato paragonare i dati di anno in anno”

La prima risposta alla domanda – retorica – che ci siamo fatti in apertura arriva dalla conferenza stampa del 1° febbraio 2022. Su domanda di Massimo Galanto sulle attese di ascolto e su quale sia il metro di paragone per commentare i dati, il direttore di Rai 1 fa una meravigliosa piroetta.

“Finora con Amadeus e Fasulo non abbiamo mai parlato di ascolti. Da tecnico mi colpisce che si possa fare un confronto con un anno prima, figurarsi due anni prima, con Sanremo 2020 addirittura. Penso sia proprio un errore metodologico. Credo che siamo tutti molto, troppo, legati all’ascolto televisivo… ma vi ricordo che l’anno scorso con le condizioni difficili gli ascolti hanno avuto grandissimo significato… Quello che voglio dire è che l’altr’anno è stato il Sanremo dell’affollamento dei giovani, con il target 15 -24 con numeri inattesi, anche perché avevamo un’offerta musicale molto diretta in quella direzione. Da tecnico mi sento di dire che con la presenza di grandi archetipi, come Massimo e Gianni, mi aspetto una sorpresa nei target tradizionali”.

Va bene. Aspettiamo i dati di domani e soprattutto le dichiarazioni e il comunicato stampa quando, come lo scorso anno, venivano fatti riferimenti ai Sanremo baudiani proprio dall’US Rai.