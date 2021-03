Sesta Conferenza Stampa di Sanremo 2021 oggi, sabato 6 marzo, che segna l’ultimo giorno di questo 71° Festival. Oggi si inizia prima visto l’extra: si parte alle 11.30 per vincitore Nuove Proposte e Organizzazione.

Segue poi il canonico incontro con il cast e i vertici Rai. Ci sarà tempo di parlare della scaletta e degli ospiti di ieri e di questa sera: scaletta che mi aspetto sia oggetto di qualche domanda. Sarebbe interessante capire come siano riusciti a tagliare 40 minuti di programma senza eliminare blocchi: alla fine era giusto il dato che girava in sala stampa (ovvero che la diretta sarebbe finita intorno alle 2, come è stato ieri e anche il giorno prima) e non quello indicato nella scaletta che riportava una chiusura alle 2.39. Un’ipotesi, da profana, potrebbe coinvolgere lo spazio uguale per tutti i cantanti in gara, ai quali sono riservati 6′ a esibizione, indipententemente dalla lunghezza del brano (da 2,5o’ di Fasma ai 3,40′ di Renga, ed eventuali margini possono derivare anche dall”assorbimento della decina di minuti di sforo ‘previsti’ in scaletta per gestire le ‘incursioni’ di Fiorello fuori programma e non utilizzati: quei 10′ di margine in scaletta però sono santi e benedetti, un po’ come l”Eventuali e Varie’ negli ordini del giorno.

Si aprirà con gli ascolti, ma tanto non interessano a nessuno, men che meno alla Rai. Faccio però una richiesta: che il prossimo Sanremo – che davvero mi auguro sia quello della Rinascita, o meglio della ricostruzione dopo il Covid, non faccia mai riferimento ai dati del 2021. Mai.

Attenzione anche alle Classifiche della Sala Stampa e alla classifica generale maturata dopo le prime quattro serate. Al ‘banco’ del Casinò attesi il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, del ViceDirettore e CapoProgetto di Sanremo 2021 Claudio Fasulo, del direttore artistico Amadeus. Vedremo se ci sarà qualche co-conduttrice in conferenza: peccato per il forfait di Simona Ventura causa positività Covid e le facciamo i nostri migliori auguri. Intanto la serata prevede una nuova esibizione di tutti e 26 i Big con i loro brani in gara, votati questa volta solo dal Televoto. La classifica generale darà i tre artisti/canzoni del podio, che sarà poi votato da Demoscopica, Stampa e ancora televoto che peserà per il 34%.

Ospiti attesi Tecla Insolia e Giovanna Botteri, per Sanremo Story Riccardo Fogli – Michele Zarrillo – Paolo Vallesi, Federica Pellegrini e Alberto Tomba per parlare di Olimpiadi, Dardust. Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, gli Urban Theory, Dardust, e la banda della Marina Militare.