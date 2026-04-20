Roberta Valente allunga il passo su Raiuno, Racconto di una notte frena bruscamente. I dati Auditel del 19 Aprile 2026

Roberta Valente torna a popolare la serata di Raiuno con ottimi risultati. La rete ammiraglia di Viale Mazzini fa il pieno di ascolti anche con questa nuova serie. La fiction conquista il 20,5% di Share confermando il successo della televisione pubblica ogni volta che si tratta di lanciare nuove storie seriali. Accade con titoli noti (come il Commissario Montalbano e Imma Tataranni) ma anche con progetti inediti e contemporanei come Finalmente La Felicità o L’Altro Ispettore.

Mediaset, invece, propone un discorso diverso: punta sulle produzioni originali, si vedano I Cesaroni o A Testa Alta, ma talvolta si concede il lusso di proporre anche qualche esperimento. Racconto di Una Notte non è proprio quello che il pubblico si aspettava. In termini di numeri resta intorno al 12,8% di Share, un titolo che non ingrana malgrado la collocazione di palinsesto. Le reti cadette puntano su altro: Rai2 propone gli episodi di NCIS e arriva al 2,7% di Share.

Roberta Valente domina la serata, Racconto di Una Notte non tiene il passo

Rai3 con le inchieste di Sigfrido Ranucci nella nuova edizione di Report ottiene il 9,8% di Share confermando il trend in crescita anche nella seconda parte di programma, chiamata Report Plus, che si attesta all’8,4% di Share. Rete4 sceglie, invece, Fuori dal Coro conquistando il 5,8% di Share. Italia Uno punta sulla comicità di Zelig On arrivando al 6,6% di Share. La7 con lo speciale dal titolo House of Trump realizza il 3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con Foodish ottiene l’1,5% di Share.

Nove torna con Che tempo Che Fa dopo la pausa pasquale. I risultati vedono l’8,4% di Share, per poi passare al 7,2% di Share nella parte denominata Il Tavolo. L’importante è finire, invece, si attesta sul 6,2% di Share. Il Canale 20 sceglie The Lost City e non va oltre il 2,6% di Share, mentre Fuori in 60 Secondi su Rai4 cala di un punto e si ferma all’1,5% di Share. L’avvocato del Diavolo su Iris, invece, ottiene l’1,9% di Share.

Stefano De Martino allunga su Gerry Scotti in access prime time

La replica del gran finale di Stasera Tutto È Possibile (per questa stagione) su RaiPremium raggiunge l’1,3% di Share. La sfida nel preserale generalista italiano è vinta da Stefano De Martino che, con Affari Tuoi, tocca quota 25,1% di Share. La Ruota della Fortuna resta leggermente indietro al 22,5% di Share. Raiuno con la fiction in prima serata guadagna sempre qualche punto in più anche in access prime time.